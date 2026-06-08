Arango declara al PAN listo para la elección 2027 en Querétaro

El dirigente estatal sostuvo que el partido llega fortalecido y unido a la antesala de los comicios y apeló al historial de gobiernos panistas.

Martín Arango, dirigente estatal del PAN en Querétaro, durante un mensaje político a un año de la elección de 2027.

El presidente estatal del PAN, Martín Arango, encabezó el mensaje con el que su partido se declaró listo para la elección de 2027.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 8 de junio de 2026.- A un año de la jornada electoral de 2027, el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Querétaro, Martín Arango, declaró a su partido listo para competir bajo la consigna "Cuidar Querétaro" y refrendar la confianza ciudadana en la entidad.

El dirigente estatal aseguró que Acción Nacional llega a la antesala del proceso fortalecido y unido. La aspiración, dijo, se sostiene en la confianza que durante tres décadas las familias queretanas han depositado en los gobiernos emanados del blanquiazul.

¿Qué dijo Martín Arango a un año de la elección?

Arango colocó los resultados de gobierno como eje de su mensaje. A su juicio, Querétaro se mantiene entre los mejores estados para vivir por sus indicadores en seguridad, empleo, crecimiento económico, educación, salud y movilidad, logros que atribuyó a administraciones con visión de largo plazo y cercanía ciudadana. Sobre esa base proyectó el ánimo del partido rumbo a los comicios.

"Tenemos mucho que cuidar y mucho más por construir, pero estoy convencido de que la confianza ciudadana se refrendará porque los resultados están a la vista", afirmó el líder panista, quien definió a la entidad como ejemplo nacional.

La declaración se inscribe en la estrategia que el partido formalizó semanas atrás con su ofensiva territorial de cara al proceso, un despliegue dirigido a la militancia y a la ciudadanía en los 18 municipios.

El PAN confronta a Morena rumbo a 2027

En el tramo más combativo de su intervención, Arango lanzó una advertencia directa contra el partido que gobierna a nivel federal. "No vamos a permitir que el narcopartido de Morena llegue con su reversa a poner en riesgo todo lo que hemos construido", sentenció, antes de enmarcar la contienda como una disputa por el rumbo del estado.

El propio dirigente ha situado la elección dentro de un proceso interno ya activo: el partido abrió su proceso de candidaturas con una plataforma digital y etapas de entrevistas, firmas y debates, mientras la consulta ciudadana "Ahora te toca a ti" recorre la entidad para recoger propuestas.

La definición de aspirantes y la jornada de 2027 marcarán el pulso político de Querétaro durante los próximos 12 meses.

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