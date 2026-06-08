Arango declara al PAN listo para la elección 2027 en Querétaro

Querétaro, 8 de junio de 2026.- A un año de la jornada electoral de 2027, el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Querétaro, Martín Arango, declaró a su partido listo para competir bajo la consigna "Cuidar Querétaro" y refrendar la confianza ciudadana en la entidad.
El dirigente estatal aseguró que Acción Nacional llega a la antesala del proceso fortalecido y unido. La aspiración, dijo, se sostiene en la confianza que durante tres décadas las familias queretanas han depositado en los gobiernos emanados del blanquiazul.
¿Qué dijo Martín Arango a un año de la elección?
Arango colocó los resultados de gobierno como eje de su mensaje. A su juicio, Querétaro se mantiene entre los mejores estados para vivir por sus indicadores en seguridad, empleo, crecimiento económico, educación, salud y movilidad, logros que atribuyó a administraciones con visión de largo plazo y cercanía ciudadana. Sobre esa base proyectó el ánimo del partido rumbo a los comicios.
"Tenemos mucho que cuidar y mucho más por construir, pero estoy convencido de que la confianza ciudadana se refrendará porque los resultados están a la vista", afirmó el líder panista, quien definió a la entidad como ejemplo nacional.
La declaración se inscribe en la estrategia que el partido formalizó semanas atrás con su ofensiva territorial de cara al proceso, un despliegue dirigido a la militancia y a la ciudadanía en los 18 municipios.
El PAN confronta a Morena rumbo a 2027
En el tramo más combativo de su intervención, Arango lanzó una advertencia directa contra el partido que gobierna a nivel federal. "No vamos a permitir que el narcopartido de Morena llegue con su reversa a poner en riesgo todo lo que hemos construido", sentenció, antes de enmarcar la contienda como una disputa por el rumbo del estado.
El propio dirigente ha situado la elección dentro de un proceso interno ya activo: el partido abrió su proceso de candidaturas con una plataforma digital y etapas de entrevistas, firmas y debates, mientras la consulta ciudadana "Ahora te toca a ti" recorre la entidad para recoger propuestas.
La definición de aspirantes y la jornada de 2027 marcarán el pulso político de Querétaro durante los próximos 12 meses.