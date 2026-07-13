Querétaro, 13 de julio de 2026.- Los habitantes del norte de la ciudad ya pueden realizar 54 trámites municipales en el Centro de Atención Municipal (CAM) Norte, instalado en Bloque, que inició operaciones este lunes con los mismos servicios que se atienden en las ventanillas de planta baja de Centro Cívico, en horario de lunes a viernes de 8:15 a 15:30 horas.

La secretaria de Atención Ciudadana, Adriana Fuentes Cortés, informó en videoconferencia que la sede concentra ventanillas de siete secretarías y atenderá principalmente a los vecinos de las delegaciones Félix Osores Sotomayor, Epigmenio González, Santa Rosa Jáuregui y Josefa Vergara (Carrillo Puerto), para que no tengan que trasladarse hasta Centro Cívico.

El centro se instaló por instrucción del presidente municipal Felipe Fernando Macías Olvera como medida de mitigación por las obras del Tren México-Querétaro en Bernardo Quintana, que iniciaron este mismo lunes y concluirán el 30 de agosto, de acuerdo con el calendario oficial. Fuentes Cortés señaló que el CAM operará mientras avancen los trabajos, salvo una nueva indicación del alcalde.

Entre los trámites disponibles están el dictamen y el informe de uso de suelo, la licencia de construcción y la terminación de obra, la constancia de residencia, las licencias de funcionamiento, el contrato de recolección de residuos sólidos, la poda y el derribo de árboles en vía pública, la recepción de correspondencia en oficialía de partes, asesorías de desarrollo urbano e ingresos, y servicios de catastro como fusión y subdivisión de predios y registro de números oficiales. También se atenderá a desarrolladores y promotores. La funcionaria adelantó que espera que esta misma semana pueda emitirse ahí el tarjetón para personas con discapacidad.

Las ventanillas son atendidas por alrededor de 35 personas, todas residentes del norte de la ciudad, según explicó la secretaria, con el fin de reducir traslados y no saturar el tránsito. Centro Cívico continuará operando con normalidad: ese complejo recibe entre 800 y mil visitantes y resuelve alrededor de 460 trámites diarios, y la dependencia estima que al menos la mitad de esos usuarios podría optar por el CAM Norte, dado que Félix Osores y Epigmenio González son las delegaciones más pobladas y se ubican en esa zona.

Para llegar, el municipio dispuso vehículos gratuitos que suben y bajan a ciudadanos y personal desde la parada de autobuses más cercana, además de un circuito de transporte habilitado por el área de movilidad que conecta con Bernardo Quintana. De acuerdo con la información municipal, Bloque —el Centro de Innovación y Tecnología— se ubica en la calle General Francisco Villa 1580, colonia Carlos María de Bustamante, en la delegación Epigmenio González.

La instalación actual es provisional. En marzo, el alcalde anunció el proyecto de un CAM definitivo en Juriquilla, que compartirá sede con la nueva delegación María Aldama; Fuentes Cortés indicó que la ubicación definitiva la determinará el presidente municipal en su momento. La funcionaria añadió que su dependencia ofrece nueve trámites en línea y que, según estimó —dato que ofreció corroborar—, el municipio suma alrededor de 60 digitalizados, en línea con la estrategia de digitalización que opera desde Bloque.