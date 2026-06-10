Kuri pide al PAN definir sin prisa candidatura de Querétaro 2027

El gobernador dijo que Acción Nacional tiene tiempo para revisar perfiles, reglas y posibles alianzas rumbo a la elección estatal.

Mauricio Kuri durante entrevista con medios sobre la definición del PAN para la gubernatura de Querétaro 2027.

El gobernador dijo que Acción Nacional debe revisar perfiles, reglas y posibles alianzas.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 10, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 10 de junio de 2026.- El gobernador Mauricio Kuri González pidió al PAN definir "sin prisa, pero sin pausa" la candidatura a la gubernatura de Querétaro para 2027, al señalar que el partido tiene tiempo para revisar perfiles, reglas internas y posibles alianzas.

Cuestionado sobre los tiempos de Acción Nacional, el mandatario dijo que el proceso ya cuenta con reglas nacionales y que ahora corresponde al panismo local valorar cuál es el perfil más competitivo para mantener el gobierno estatal.

El debate ocurre en una ruta donde el partido ya había abierto la discusión sobre el método interno para elegir candidaturas, con plazos, perfiles y acuerdos políticos todavía en construcción.

¿Cuándo definirá el PAN candidato en Querétaro 2027?

Kuri evitó fijar una fecha cerrada para la definición y sostuvo que el partido no debe precipitarse. También señaló que hay varios perfiles competitivos, tanto hombres como mujeres, con capacidad de sumar dentro y fuera de Acción Nacional.

"Lo definirá el partido", respondió al ser cuestionado sobre quién tomará la decisión final, en medio de la discusión por la candidatura que sucederá a su administración.

El gobernador tampoco cerró la posibilidad de que el PAN revise una coalición en Querétaro. Dijo que ese análisis corresponde al partido y que la decisión deberá considerar competitividad, unidad y capacidad de sumar a distintas fuerzas políticas.

La postura se suma al escenario político de las elecciones 2027, donde PAN, Morena, PRI y otros partidos han comenzado a mover perfiles, encuestas y estrategias rumbo a la gubernatura.

Coalición y candidaturas ciudadanas quedan sobre la mesa

El mandatario fue cuestionado sobre si los resultados de otros estados obligan al PAN a abrirse a una coalición en Querétaro. Respondió que los tiempos políticos deben correr dentro del partido y que la definición no depende de una sola persona.

Mauricio Kuri durante entrevista con medios sobre la definici\u00f3n del PAN para la gubernatura de Quer\u00e9taro 2027. Mauricio Kuri pidió al PAN definir sin prisa la candidatura de Querétaro 2027 rotativo.com.mx

En esa misma línea, Acción Nacional ya había planteado una apertura hacia candidaturas ciudadanas, ruta que Kuri respaldó al considerar que Querétaro tendrá que definir perfiles propios por tratarse de un estado gobernado por el panismo.

La discusión ocurre antes de que arranque formalmente el proceso electoral local, pero con movimientos anticipados de partidos, aspirantes y grupos internos que buscan posicionarse rumbo a 2027.

Seguridad carretera y transporte en San Juan del Río

En otros temas, Kuri fue cuestionado sobre alertas de viaje y seguridad carretera. El gobernador sostuvo que Querétaro debe evaluarse con base en sus números y afirmó que las carreteras del estado se mantienen seguras.

También respondió sobre la tensión entre concesionarios del transporte público en San Juan del Río y la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, ante peticiones de incremento en tarifas.

Kuri dijo que habló con Gerardo Cuanalo, director de la AMEQ, y que la dependencia mantiene diálogo con los transportistas para buscar un acuerdo. Sobre posibles sanciones o retiro de concesiones, indicó que esa parte la está manejando la agencia estatal.

El tema del transporte en San Juan del Río se mantiene bajo revisión desde que la AMEQ rechazó cualquier incremento no autorizado en la tarifa urbana y advirtió sanciones contra unidades que cobraran montos superiores a los permitidos.

Ante el escenario político de 2027, Kuri afirmó que Querétaro está preparado para enfrentar retos en seguridad, aunque reconoció que ninguna autoridad puede asegurar que no ocurran incidentes. "No bajamos los brazos", dijo al señalar que la respuesta institucional debe ser inmediata cuando se presente cualquier hecho.

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