San Juan del Río, 18 de junio de 2026.- La Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal presentó Agua Segura, un programa que permitirá a las familias adquirir tinacos de 1,100 litros mediante financiamiento y recibir su instalación sin costo adicional.

El esquema establece un anticipo de 500 pesos y diez pagos posteriores, fijos y sin intereses. El organismo entregará los depósitos al mismo costo obtenido con el proveedor, de acuerdo con el director general de JAPAM, Antonio Pérez Cabrera.

La estrategia busca atender a los hogares que no tienen medios para conservar agua potable durante mantenimientos, fallas eléctricas, reparaciones de pozos o interrupciones temporales de la red.

El 22.6% de las viviendas del municipio carece de tinaco, cisterna o aljibe, porcentaje equivalente a más de 18 mil hogares, según datos del INEGI presentados durante el arranque del programa.

En contraste, el 71.8% de las viviendas cuenta con tinaco y el 5.6% dispone de cisterna o aljibe.

“Esta acción prácticamente es para que más familias de San Juan cuenten con una forma de almacenamiento”, señaló Pérez Cabrera.

¿Cómo funcionará el financiamiento de los tinacos?

Las personas beneficiarias recibirán un tinaco Rotoplas Plus tricapa con capacidad de 1,100 litros. Para acceder deberán cubrir 500 pesos de anticipo y posteriormente realizar diez pagos sin intereses.

La instalación estará a cargo de personal de JAPAM y no representará un cobro adicional para las familias.

“Nosotros lo vamos a dar al mismo costo que pudimos conseguir. Además, en pagos”, explicó el director del organismo al presentar las condiciones del esquema.

Agua Segura también contempla cisternas comunitarias para localidades que todavía no cuentan con una red formal de distribución, aunque durante el evento no se precisaron las capacidades, cantidades ni comunidades que participarán en esta modalidad.

El nuevo esquema se incorpora a las acciones de almacenamiento, distribución y recuperación del recurso que desarrolla JAPAM en el municipio.

Entre ellas se encuentra Agua a tu Alcance, que ofrece pipas de agua potable a precio reducido en asentamientos donde todavía no es posible introducir infraestructura formal.

También forma parte de esta política Raíces del Agua, enfocado en obras de conservación, reforestación, bordos de regulación y recarga del acuífero.

Estas medidas acompañan el programa de infraestructura hidráulica 2026, mediante el cual se programaron obras de agua potable, drenaje, medición y modernización de pozos en diferentes zonas de San Juan del Río.

Pérez Cabrera sostuvo que el organismo busca desarrollar respuestas distintas frente a los problemas de disponibilidad y distribución del recurso.

“Desde la JAPAM seguimos siendo muy competitivos, innovadores, creativos, disruptivos, haciendo cosas que no se habían hecho antes”, expresó.

El programa está dirigido a viviendas ubicadas en colonias, barrios y comunidades que no cuenten con depósitos para almacenar agua potable, con el propósito de reducir la vulnerabilidad de las familias ante variaciones extraordinarias en el servicio.

Durante el acto participaron la encargada del despacho de la Coordinación Ejecutiva de Proyectos Estratégicos, Patricia Rodríguez Ley; el integrante del Consejo Directivo de JAPAM, Leopoldo Peralta Navarrete; delegados, presidentes de colonos y representantes sociales.

Pérez Cabrera reconoció la colaboración de los representantes ciudadanos en la gestión de servicios y obras para sus zonas.

“Ustedes son nuestros patrones. Nosotros somos servidores públicos, estamos aquí para servirles y para atenderles y para darles resultados”, concluyó.