JAPAM financia tinacos e instalación gratuita con Agua Segura en San Juan del Río

Más de 18 mil viviendas del municipio carecen de tinaco, cisterna o algún depósito para enfrentar variaciones en el suministro.

Autoridades de JAPAM presentan el programa Agua Segura en San Juan del Río.

JAPAM presentó Agua Segura para ampliar el almacenamiento doméstico de agua potable.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 18, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 18 de junio de 2026.- La Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal presentó Agua Segura, un programa que permitirá a las familias adquirir tinacos de 1,100 litros mediante financiamiento y recibir su instalación sin costo adicional.

El esquema establece un anticipo de 500 pesos y diez pagos posteriores, fijos y sin intereses. El organismo entregará los depósitos al mismo costo obtenido con el proveedor, de acuerdo con el director general de JAPAM, Antonio Pérez Cabrera.

La estrategia busca atender a los hogares que no tienen medios para conservar agua potable durante mantenimientos, fallas eléctricas, reparaciones de pozos o interrupciones temporales de la red.

El 22.6% de las viviendas del municipio carece de tinaco, cisterna o aljibe, porcentaje equivalente a más de 18 mil hogares, según datos del INEGI presentados durante el arranque del programa.

En contraste, el 71.8% de las viviendas cuenta con tinaco y el 5.6% dispone de cisterna o aljibe.

“Esta acción prácticamente es para que más familias de San Juan cuenten con una forma de almacenamiento”, señaló Pérez Cabrera.

¿Cómo funcionará el financiamiento de los tinacos?

Las personas beneficiarias recibirán un tinaco Rotoplas Plus tricapa con capacidad de 1,100 litros. Para acceder deberán cubrir 500 pesos de anticipo y posteriormente realizar diez pagos sin intereses.

La instalación estará a cargo de personal de JAPAM y no representará un cobro adicional para las familias.

“Nosotros lo vamos a dar al mismo costo que pudimos conseguir. Además, en pagos”, explicó el director del organismo al presentar las condiciones del esquema.

Agua Segura también contempla cisternas comunitarias para localidades que todavía no cuentan con una red formal de distribución, aunque durante el evento no se precisaron las capacidades, cantidades ni comunidades que participarán en esta modalidad.

El nuevo esquema se incorpora a las acciones de almacenamiento, distribución y recuperación del recurso que desarrolla JAPAM en el municipio.

Entre ellas se encuentra Agua a tu Alcance, que ofrece pipas de agua potable a precio reducido en asentamientos donde todavía no es posible introducir infraestructura formal.

También forma parte de esta política Raíces del Agua, enfocado en obras de conservación, reforestación, bordos de regulación y recarga del acuífero.

Estas medidas acompañan el programa de infraestructura hidráulica 2026, mediante el cual se programaron obras de agua potable, drenaje, medición y modernización de pozos en diferentes zonas de San Juan del Río.

Pérez Cabrera sostuvo que el organismo busca desarrollar respuestas distintas frente a los problemas de disponibilidad y distribución del recurso.

“Desde la JAPAM seguimos siendo muy competitivos, innovadores, creativos, disruptivos, haciendo cosas que no se habían hecho antes”, expresó.

El programa está dirigido a viviendas ubicadas en colonias, barrios y comunidades que no cuenten con depósitos para almacenar agua potable, con el propósito de reducir la vulnerabilidad de las familias ante variaciones extraordinarias en el servicio.

Durante el acto participaron la encargada del despacho de la Coordinación Ejecutiva de Proyectos Estratégicos, Patricia Rodríguez Ley; el integrante del Consejo Directivo de JAPAM, Leopoldo Peralta Navarrete; delegados, presidentes de colonos y representantes sociales.

Pérez Cabrera reconoció la colaboración de los representantes ciudadanos en la gestión de servicios y obras para sus zonas.

“Ustedes son nuestros patrones. Nosotros somos servidores públicos, estamos aquí para servirles y para atenderles y para darles resultados”, concluyó.

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