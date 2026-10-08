San Juan del Río, 8 de octubre de 2026.- San Juan del Río destinó más de 58 millones de pesos a infraestructura de agua potable y drenaje durante el último año, pero el abasto irregular todavía obliga a recurrir a pipas en distintas zonas del municipio.

Durante su Quinto Informe de Gobierno, el municipio reportó la rehabilitación de ocho kilómetros de redes de agua potable y drenaje, además de más de 2 mil contrataciones domiciliarias. También destacó obras como el pozo 39 y los tanques Viveros y Lomas de Banthí.

Sin embargo, uno de los datos que permite dimensionar el problema que todavía enfrenta el municipio es el número de servicios de abastecimiento alternativo.

A través del programa “Agua a tu alcance”, se reportaron mil 131 servicios de pipas en la zona urbana y otros 347 en comunidades rurales durante el último año.

En total, fueron mil 478 servicios.

El municipio también informó la entrega de 101 tinacos, 301 bidones y tres cisternas, además de la instalación de 137 bebederos públicos.

El dato no significa por sí mismo que las obras no hayan funcionado. Sí plantea, sin embargo, una pregunta que todavía no tiene una respuesta pública clara: ¿cuántas personas dejaron de depender de las pipas después de las obras realizadas?

Hasta ahora, no se ha presentado un indicador que permita medir esa reducción.

La misma dificultad aparece cuando se habla de las pérdidas de agua en la red. El Cuarto Informe de Gobierno reportó más de 28 mil metros de redes intervenidas y 9 mil 746 metros renovados, pero no se ha dado a conocer cuánto disminuyó el volumen de agua perdido después de esas intervenciones.

El problema tampoco termina en la infraestructura urbana.

El programa “Raíces del Agua” busca atender la disponibilidad del recurso desde el acuífero Valle de San Juan del Río mediante bordos, pozos de absorción, zanjas, reforestación y conservación de suelo. Para 2026, el municipio reportó 129 hectáreas intervenidas y más de 23 mil árboles plantados, con una inversión cercana a 13 millones de pesos.

Pero los datos más recientes disponibles de la Comisión Nacional del Agua muestran que el acuífero mantiene un balance negativo.

Para el periodo 2014-2023, Conagua estimó una recarga media anual de 277.9 millones de metros cúbicos frente a un bombeo de 322.5 millones. La diferencia representa un cambio de almacenamiento negativo de 44.6 millones de metros cúbicos por año.

A esto se suman 58 recortes de agua registrados durante 2026, relacionados principalmente con trabajos de mantenimiento, interconexiones, fugas, fallas eléctricas y obras vinculadas con el proyecto del Tren México-Querétaro.

Entre las zonas señaladas como afectadas se encuentran Buganvilias, El Dorado, El Jazmín, Francisco Villa, Las Águilas, El Capricho, Granjas Banthí, La Floresta y Praderas del Sol.