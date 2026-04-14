Detienen al "Gato" en techo de tienda con rines y faros robados en Querétaro

Policías municipales detienen al sujeto tras breve persecución pie-tierra en Felipe Carrillo Puerto.

Policías municipales detienen a presunto responsable de robo a tienda en colonia Felipe Carrillo Puerto, Querétaro capital

Alias "el Gato" fue asegurado por elementos de la SSPM tras una breve persecución pie-tierra en la zona.

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Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Abr 14, 2026
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Querétaro, 14 de abril de 2026. — Policías de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) detuvieron a un sujeto identificado con el alias de "el Gato" sobre el techo de una tienda de conveniencia ubicada en la calle Libertad, en la colonia Felipe Carrillo Puerto, luego de que portaba una mochila con rines y faros presuntamente robados del establecimiento.

La detención ocurrió tras una breve persecución pie-tierra, después de que la alarma del comercio activara un reporte al Centro de Atención a Emergencias 9-1-1.

De acuerdo con el parte oficial de la corporación, al arribo al sitio los oficiales localizaron al presunto responsable sobre el techo del inmueble cargando la mochila con los objetos que, según la versión preliminar de la autoridad, habría sustraído momentos antes del interior del negocio.

La rápida respuesta al reporte permitió ubicar al hombre antes de que pudiera alejarse del lugar.

Ante la presencia policial, el sujeto intentó escapar, lo que derivó en la persecución que terminó con su aseguramiento a unos metros del establecimiento.

La parte agraviada manifestó su deseo de proceder jurídicamente, requisito que abrió la vía para formalizar la detención por el delito de robo a lugar cerrado.

Con la denuncia de por medio, los oficiales trasladaron al detenido a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde se definirá su situación legal en las próximas horas.

Antes del traslado, los elementos le comunicaron los derechos que le asisten constitucionalmente, conforme al protocolo de actuación policial.

El caso quedó a disposición del agente del Ministerio Público, que integrará la carpeta de investigación correspondiente y determinará si procede la vinculación a proceso.

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