Feria San Juan 2026 arranca el 18 de junio con carrusel gratuito

San Juan del Río, 15 de junio de 2026.- La Feria San Juan del Río 2026 entra en su recta final de preparativos rumbo al arranque del 18 de junio, cuando la Cabalgata de la Amistad abrirá la fiesta patronal por las calles del centro histórico. Entre los trabajos previos, ya se instala en el Jardín de la Familia un carrusel de dos pisos que operará de forma gratuita para las familias del primer cuadro.
La atracción se monta en una sede que el municipio confirmó para acercar la feria a quienes no se trasladen al recinto ferial, ubicado sobre la carretera a Tequisquiapan. El carrusel monumental es una de las novedades que el gobierno municipal anunció para esta edición, con la intención de extender la celebración más allá del recinto principal.
El carrusel de dos pisos se instala en el Jardín de la Familia y será gratuito durante la feria patronal. rotativo.com.mx
La instalación en el Jardín de la Familia ofrece una opción festiva sin costo en un punto peatonal del centro, separado del espacio donde se concentra el grueso de la programación.
¿Cuándo inicia la Feria San Juan del Río 2026?
El calendario abre el 18 de junio con la Cabalgata de la Amistad, el pregón ecuestre que recorre el centro histórico, y la fiesta correrá hasta el 30 de junio, de acuerdo con el programa de la feria. El recinto ferial abrirá cuatro días con acceso gratuito durante ese periodo.
¿Dónde estará el carrusel gratuito?
El carrusel de dos pisos se instala en el Jardín de la Familia y será gratuito durante la feria patronal. rotativo.com.mx
El carrusel de dos pisos se ubica en el Jardín de la Familia, en la zona centro de San Juan del Río, y será de uso gratuito mientras dure la feria. Es la primera vez que una atracción de este tipo se coloca en el primer cuadro, fuera del recinto sobre la carretera a Tequisquiapan.
Con los preparativos en marcha, la edición 2026 reparte sus actividades entre el recinto ferial y varios escenarios del centro, de cara a las casi dos semanas de fiesta que arrancan el 18 de junio.