Feria San Juan 2026 arranca el 18 de junio con carrusel gratuito

Entre los preparativos, ya se instala en el Jardín de la Familia un carrusel de dos pisos de acceso libre para las familias del primer cuadro.

carrusel de dos pisos en montaje en el Jardín de la Familia, en el centro de San Juan del Río.

El carrusel de dos pisos se instala en el Jardín de la Familia y será gratuito durante la feria patronal.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 15, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 15 de junio de 2026.- La Feria San Juan del Río 2026 entra en su recta final de preparativos rumbo al arranque del 18 de junio, cuando la Cabalgata de la Amistad abrirá la fiesta patronal por las calles del centro histórico. Entre los trabajos previos, ya se instala en el Jardín de la Familia un carrusel de dos pisos que operará de forma gratuita para las familias del primer cuadro.

La atracción se monta en una sede que el municipio confirmó para acercar la feria a quienes no se trasladen al recinto ferial, ubicado sobre la carretera a Tequisquiapan. El carrusel monumental es una de las novedades que el gobierno municipal anunció para esta edición, con la intención de extender la celebración más allá del recinto principal.

carrusel de dos pisos en montaje en el Jard\u00edn de la Familia, en el centro de San Juan del R\u00edo. El carrusel de dos pisos se instala en el Jardín de la Familia y será gratuito durante la feria patronal. rotativo.com.mx

La instalación en el Jardín de la Familia ofrece una opción festiva sin costo en un punto peatonal del centro, separado del espacio donde se concentra el grueso de la programación.

¿Cuándo inicia la Feria San Juan del Río 2026?

El calendario abre el 18 de junio con la Cabalgata de la Amistad, el pregón ecuestre que recorre el centro histórico, y la fiesta correrá hasta el 30 de junio, de acuerdo con el programa de la feria. El recinto ferial abrirá cuatro días con acceso gratuito durante ese periodo.

¿Dónde estará el carrusel gratuito?


carrusel de dos pisos en montaje en el Jard\u00edn de la Familia, en el centro de San Juan del R\u00edo. El carrusel de dos pisos se instala en el Jardín de la Familia y será gratuito durante la feria patronal. rotativo.com.mx

El carrusel de dos pisos se ubica en el Jardín de la Familia, en la zona centro de San Juan del Río, y será de uso gratuito mientras dure la feria. Es la primera vez que una atracción de este tipo se coloca en el primer cuadro, fuera del recinto sobre la carretera a Tequisquiapan.

Con los preparativos en marcha, la edición 2026 reparte sus actividades entre el recinto ferial y varios escenarios del centro, de cara a las casi dos semanas de fiesta que arrancan el 18 de junio.

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