JAPAM trabaja para mejorar servicio en Centro de San Juan del Río

El organismo operador intervendrá la red de la calle 20 de Noviembre y prevé restablecer el suministro de forma paulatina durante la noche del mismo día.

Aviso de JAPAM con el mapa de calles sin servicio de agua en la Colonia Centro de San Juan del Río el 17 de junio.

JAPAM delimitó en su mapa oficial el perímetro de la Colonia Centro que quedará sin agua potable el 17 de junio.

Foto: Ilustrativa/JAPAM.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 15, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 15 de junio de 2026.- La Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) suspenderá el servicio de agua potable en la Colonia Centro de San Juan del Río el 17 de junio, a partir de las 8:00 horas, por trabajos de reparación en la red hidráulica.

El organismo operador informó que la intervención se realizará sobre la calle 20 de Noviembre, en su cruce con 5 de Mayo, como parte de las acciones para mejorar la infraestructura del primer cuadro de la ciudad.

La dependencia indicó que el suministro se recuperará de forma paulatina durante el transcurso de la noche del mismo día.

Qué calles de la Colonia Centro se quedan sin agua

La afectación abarcará las calles Ing. Luis Romero Soto, Boulevard Hidalgo, Hidalgo, 20 de Noviembre, Panamericana, Pino Suárez norte, Santa Fe y Artículo 3°, además de la avenida Juárez en el tramo que va del Mercado Juárez a Hidalgo.

JAPAM señaló que también resentirán el corte las vías ubicadas dentro del perímetro delimitado en el mapa difundido por el organismo.

Por qué se repiten los cortes en San Juan del Río

Las suspensiones programadas se han vuelto frecuentes en el municipio durante los últimos meses, lo que ha derivado en cortes recurrentes por mantenimiento e intervenciones en la red.

A inicios de junio, una falla eléctrica en el pozo 33 dejó sin servicio a 18 colonias de la zona oriente, y en abril el mantenimiento del Pozo 2A afectó al Centro y a dos fraccionamientos.

Por la duración prevista, conviene que los hogares y negocios de la zona almacenen agua antes de las 8:00 horas, ya que el servicio no se restablecerá por completo sino hasta la noche.

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