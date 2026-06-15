JAPAM trabaja para mejorar servicio en Centro de San Juan del Río

San Juan del Río, 15 de junio de 2026.- La Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) suspenderá el servicio de agua potable en la Colonia Centro de San Juan del Río el 17 de junio, a partir de las 8:00 horas, por trabajos de reparación en la red hidráulica.
El organismo operador informó que la intervención se realizará sobre la calle 20 de Noviembre, en su cruce con 5 de Mayo, como parte de las acciones para mejorar la infraestructura del primer cuadro de la ciudad.
La dependencia indicó que el suministro se recuperará de forma paulatina durante el transcurso de la noche del mismo día.
Qué calles de la Colonia Centro se quedan sin agua
La afectación abarcará las calles Ing. Luis Romero Soto, Boulevard Hidalgo, Hidalgo, 20 de Noviembre, Panamericana, Pino Suárez norte, Santa Fe y Artículo 3°, además de la avenida Juárez en el tramo que va del Mercado Juárez a Hidalgo.
JAPAM señaló que también resentirán el corte las vías ubicadas dentro del perímetro delimitado en el mapa difundido por el organismo.
Por qué se repiten los cortes en San Juan del Río
Las suspensiones programadas se han vuelto frecuentes en el municipio durante los últimos meses, lo que ha derivado en cortes recurrentes por mantenimiento e intervenciones en la red.
A inicios de junio, una falla eléctrica en el pozo 33 dejó sin servicio a 18 colonias de la zona oriente, y en abril el mantenimiento del Pozo 2A afectó al Centro y a dos fraccionamientos.
Por la duración prevista, conviene que los hogares y negocios de la zona almacenen agua antes de las 8:00 horas, ya que el servicio no se restablecerá por completo sino hasta la noche.