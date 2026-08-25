Querétaro, Qro., 25 de agosto de 2026.- La obra federal del Tren México-Querétaro continuará en el bulevar Bernardo Quintana con trabajos en la parte superior del puente que requerirán cierres nocturnos, previstos de las 11 de la noche a las 5 de la mañana y, en algunos casos, desde las 10 de la noche, informó el director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), Gerardo Cuanalo Santos. El aviso se dio al presentarse los resultados del operativo especial de movilidad desplegado en la zona por la obra federal.

El ejercicio "Contigo Informamos", encabezado por el gobernador Mauricio Kuri González, fue el espacio donde el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, y la AMEQ dieron a conocer el balance del dispositivo aplicado durante las maniobras de la obra. Macías atribuyó a la participación de los automovilistas —que tomaron vías alternas y siguieron las indicaciones de las autoridades— que la avenida no se saturara durante los trabajos.

El alcalde detalló que en el dispositivo de movilidad participaron más de 170 auxiliares viales y que, con el apoyo de la AMEQ y de la Secretaría de Movilidad del Municipio de Querétaro, la fuerza operativa superó las 250 personas. A la estrategia se sumaron 26 puntos con semáforos en destello para agilizar la circulación en las laterales y en otros puntos de la ciudad.

Cuanalo Santos informó que el operativo contó con 20 cámaras instaladas en puntos estratégicos de Bernardo Quintana, que generaron mil 056 horas de video, además de 704 horas de vuelo de dron. A ello se sumó la medición del tráfico en tiempo real mediante inteligencia artificial, con la que las y los conductores conocieron las condiciones de la vialidad y eligieron sus rutas con mayor anticipación.

Autoridades estatales y municipales informaron que las siguientes etapas de la obra del Tren México-Querétaro en Bernardo Quintana requerirán cierres nocturnos, previstos principalmente de las 23:00 a las 5:00 horas. rotativo.com.mx

Macías señaló que la planeación tomó como referencia el operativo aplicado en avenida Corregidora, lo que permitió anticipar las medidas para atender un flujo de hasta 60 mil vehículos diarios y facilitar esta fase de los trabajos del Ejército Mexicano antes del regreso a clases.

Sobre las siguientes etapas, Cuanalo Santos explicó que los trabajos en la parte superior del puente requerirán cierres nocturnos. Están contemplados de las 11 de la noche a las 5 de la mañana, aunque en algunos casos podrían iniciar desde las 10 de la noche. Las afectaciones podrán consultarse en Waze y Google Maps, así como en las redes sociales de @obrastrenqro.

Macías agregó que la coordinación entre las autoridades estatales y municipales permitió atender esta etapa de la obra sin una afectación grave a la movilidad y a la actividad comercial de la ciudad, y adelantó que las medidas de apoyo vial continuarán durante las siguientes fases de los trabajos.