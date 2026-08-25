Bernardo Quintana tendrá cierres nocturnos por obra del Tren

El dispositivo desplegó más de 250 personas y 26 puntos con semáforos en destello para atender un flujo de hasta 60 mil vehículos diarios, informaron las autoridades.

Felifer Macías durante la presentación de resultados del operativo de movilidad aplicado por las obras del Tren México-Querétaro en Bernardo Quintana.

El alcalde Felifer Macías informó que más de 250 personas participaron en el dispositivo implementado para mantener la movilidad durante las obras federales del Tren México-Querétaro en Bernardo Quintana.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 25, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, Qro., 25 de agosto de 2026.- La obra federal del Tren México-Querétaro continuará en el bulevar Bernardo Quintana con trabajos en la parte superior del puente que requerirán cierres nocturnos, previstos de las 11 de la noche a las 5 de la mañana y, en algunos casos, desde las 10 de la noche, informó el director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), Gerardo Cuanalo Santos. El aviso se dio al presentarse los resultados del operativo especial de movilidad desplegado en la zona por la obra federal.

El ejercicio "Contigo Informamos", encabezado por el gobernador Mauricio Kuri González, fue el espacio donde el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, y la AMEQ dieron a conocer el balance del dispositivo aplicado durante las maniobras de la obra. Macías atribuyó a la participación de los automovilistas —que tomaron vías alternas y siguieron las indicaciones de las autoridades— que la avenida no se saturara durante los trabajos.

El alcalde detalló que en el dispositivo de movilidad participaron más de 170 auxiliares viales y que, con el apoyo de la AMEQ y de la Secretaría de Movilidad del Municipio de Querétaro, la fuerza operativa superó las 250 personas. A la estrategia se sumaron 26 puntos con semáforos en destello para agilizar la circulación en las laterales y en otros puntos de la ciudad.

Cuanalo Santos informó que el operativo contó con 20 cámaras instaladas en puntos estratégicos de Bernardo Quintana, que generaron mil 056 horas de video, además de 704 horas de vuelo de dron. A ello se sumó la medición del tráfico en tiempo real mediante inteligencia artificial, con la que las y los conductores conocieron las condiciones de la vialidad y eligieron sus rutas con mayor anticipación.

Autoridades estatales y municipales presentan el balance del operativo de movilidad por las obras del Tren M\u00e9xico-Quer\u00e9taro en Bernardo Quintana. Autoridades estatales y municipales informaron que las siguientes etapas de la obra del Tren México-Querétaro en Bernardo Quintana requerirán cierres nocturnos, previstos principalmente de las 23:00 a las 5:00 horas. rotativo.com.mx

Macías señaló que la planeación tomó como referencia el operativo aplicado en avenida Corregidora, lo que permitió anticipar las medidas para atender un flujo de hasta 60 mil vehículos diarios y facilitar esta fase de los trabajos del Ejército Mexicano antes del regreso a clases.

Sobre las siguientes etapas, Cuanalo Santos explicó que los trabajos en la parte superior del puente requerirán cierres nocturnos. Están contemplados de las 11 de la noche a las 5 de la mañana, aunque en algunos casos podrían iniciar desde las 10 de la noche. Las afectaciones podrán consultarse en Waze y Google Maps, así como en las redes sociales de @obrastrenqro.

Macías agregó que la coordinación entre las autoridades estatales y municipales permitió atender esta etapa de la obra sin una afectación grave a la movilidad y a la actividad comercial de la ciudad, y adelantó que las medidas de apoyo vial continuarán durante las siguientes fases de los trabajos.

infraestructura obras publicas gobierno tren mx-qro

Reciente

Entrega del distintivo Manejo seguro por la vida a la UT San Juan del Río por Ford y Enactus México
San Juan del Río

UT San Juan del Río recibe distintivo Ford por manejo seguro

El equipo finalista presentó ECHO, una aplicación para el bienestar emocional, en la gran final de Enactus México 2026, en la Ciudad de México.

Autoridades y brigada de vectores en el arranque de la jornada contra el dengue en Landa de Matamoros
Municipios

Arranca jornada contra el dengue en Landa de Matamoros

Del 24 al 28 de agosto, autoridades sanitarias y municipales llaman a familias y escuelas a eliminar criaderos del mosquito en patios, azoteas y recipientes con agua.

Funcionarios de Querétaro y autoridades ambientales federales en el Nature Summit sobre bajas emisiones
Querétaro

Sello de Bajas Emisiones suma 59 industrias en Querétaro

La SEDESU presentó los resultados de la certificación de carbono en el Nature Summit organizado por Salesforce y Grupo Bimbo.

Cuatro directivos de la Cámara de Comercio de Querétaro y Multicomercial en la presentación del convenio de colaboración.
Querétaro

Socios de la Cámara de Comercio tendrán locales con descuento

El acuerdo con Multicomercial ofrece a los agremiados un descuento del 5 por ciento en la compra de local o seis meses de gracia en el esquema de renta.