San Juan del Río, 30 de octubre.- Más de 20 jinetes y caballos recorrieron el Centro de San Juan del Río en la Cabalgata de los Muertos, parte del programa del 20º Festival de Día de Muertos San Juan del Río 2026, con salida en el bulevar Paseo La Venta y llegada a las inmediaciones del Jardín Fundadores.
La cabalgata partió del bulevar Paseo La Venta y terminó cerca del Jardín Fundadores. rotativo.com.mx
El contingente, acompañado por personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, avanzó por avenida Juárez y giró en la calle Hidalgo. Familias sanjuanenses se congregaron desde el punto de concentración y a lo largo del recorrido por el Centro.
La puntuación del concurso se obtiene con una fotografía publicada en las redes de Turismo San Juan del Río. rotativo.com.mx
Los participantes se caracterizaron conforme al tema del festival: La Muerte, Calaveras, Catrinas y Catrines, entre otras caracterizaciones que despertaron expectación entre las y los asistentes.
La cabalgata incluye un concurso. De acuerdo con la convocatoria, la puntuación se obtiene mediante una fotografía tomada durante el recorrido y publicada en las redes sociales de la Dirección de Turismo municipal, Turismo San Juan del Río. Ganan las tres personas y caballos que reciban más buenas reacciones.
El recorrido siguió por avenida Juárez y giró en la calle Hidalgo. rotativo.com.mx
Los resultados se darán a conocer el 1 de noviembre a las 20 horas en el escenario del Jardín Independencia. El primer lugar recibirá 10 mil pesos; el segundo, siete mil, y el tercero, cinco mil.