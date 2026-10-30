Cabalgata de los Muertos recorre el Centro de San Juan del Río

La cabalgata partió del bulevar Paseo La Venta y concluyó cerca del Jardín Fundadores, con jinetes caracterizados como La Muerte, Catrinas y Catrines.

Cabalgata de los Muertos: jinete caracterizada de Catrina en caballo adornado, seguida por jinetes con velas

Los participantes se caracterizaron como La Muerte, Calaveras, Catrinas y Catrines, el tema del festival.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 30, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 30 de octubre.- Más de 20 jinetes y caballos recorrieron el Centro de San Juan del Río en la Cabalgata de los Muertos, parte del programa del 20º Festival de Día de Muertos San Juan del Río 2026, con salida en el bulevar Paseo La Venta y llegada a las inmediaciones del Jardín Fundadores.

Cabalgata de los Muertos en San Juan del R\u00edo: jinete con penacho de plumas y cempas\u00fachil sobre caballo negro La cabalgata partió del bulevar Paseo La Venta y terminó cerca del Jardín Fundadores. rotativo.com.mx

El contingente, acompañado por personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, avanzó por avenida Juárez y giró en la calle Hidalgo. Familias sanjuanenses se congregaron desde el punto de concentración y a lo largo del recorrido por el Centro.

Cabalgata de los Muertos: jinete caracterizado como personaje sin cabeza, con n\u00famero de participante, en caballo palomino La puntuación del concurso se obtiene con una fotografía publicada en las redes de Turismo San Juan del Río. rotativo.com.mx

Los participantes se caracterizaron conforme al tema del festival: La Muerte, Calaveras, Catrinas y Catrines, entre otras caracterizaciones que despertaron expectación entre las y los asistentes.

rotativo.com.mx

La cabalgata incluye un concurso. De acuerdo con la convocatoria, la puntuación se obtiene mediante una fotografía tomada durante el recorrido y publicada en las redes sociales de la Dirección de Turismo municipal, Turismo San Juan del Río. Ganan las tres personas y caballos que reciban más buenas reacciones.

Cabalgata de los Muertos: jinete con sombrero negro, rostro de calavera y capa guinda sobre caballo caf\u00e9 El recorrido siguió por avenida Juárez y giró en la calle Hidalgo. rotativo.com.mx

Los resultados se darán a conocer el 1 de noviembre a las 20 horas en el escenario del Jardín Independencia. El primer lugar recibirá 10 mil pesos; el segundo, siete mil, y el tercero, cinco mil.

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