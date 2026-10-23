San Juan del Río, 23 de octubre de 2026.- Una alumna de la secundaria Reyes Heroles fue atendida por una posible intoxicación, atribuida presuntamente al consumo de alguna sustancia prohibida, informó la coordinadora general de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), Irene Quintanar Mejía.

De acuerdo con la funcionaria, el personal del plantel detectó una situación fuera de lo habitual y activó los protocolos correspondientes para brindar atención a la estudiante.

Al momento de su declaración, la dependencia esperaba información adicional sobre el estado de salud de la menor y las circunstancias del caso.

“En este momento nosotros estamos en espera de que nos den la información. Quédense tranquilos con que existen protocolos que nos permiten a los maestros y maestras detectar cualquier situación que se presenta en el salón de clases”, expresó.

Quintanar Mejía descartó que la USEBEQ tenga detectada la venta de sustancias ilícitas dentro de la escuela y precisó que no cuenta con indicios de una situación de ese tipo relacionada con el caso.

“No hemos detectado ningún tema referente a ese caso; si así fuera, de igual manera tendríamos el protocolo y entraría la institución que tenga que atender ese tema, pero hasta este momento no hemos detectado ninguno”, afirmó.

Más allá de los protocolos escolares, explicó, es necesario reforzar la prevención entre estudiantes, docentes y familias, en particular durante la adolescencia, etapa en la que los menores aún se encuentran en proceso de maduración cognitiva.

En los últimos tres años, indicó, la dependencia ha trabajado en acciones de prevención que han involucrado a alrededor de 70 mil estudiantes, 25 mil padres de familia y más de 3 mil docentes.

La funcionaria llamó a madres, padres y tutores a mantener una comunicación cercana con sus hijos, conocer sus entornos y amistades, y estar atentos a los objetos que llevan en mochilas y pertenencias.

“Los padres de familia nos tienen que apoyar en saber dónde están sus hijos, con quién hablan sus hijos, qué traen y qué cargan sus hijos, en su mochila, en sus bolsas. Es muy importante hacer equipo con esto”, subrayó.

Quintanar Mejía aseguró que la menor y su familia contarán con acompañamiento institucional, y reiteró que la prevención debe ser un trabajo conjunto entre las autoridades educativas, los docentes, las familias y la sociedad.