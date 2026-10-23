Foro en Querétaro busca conocer cómo piensan niñas y niños

Sonia Colín Aboytes, del Centro de Prevención Social, planteó comprender las necesidades de la infancia y explicar a los menores las razones de las reglas.

Un orador habla desde un podio frente a pantallas con el logotipo del Foro Estatal Paz y Legalidad: Contigo, con fecha del 23 de octubre de 2026, y una intérprete de lengua de señas en la pantalla izquierda.

El Foro Estatal Paz y Legalidad: Contigo se inauguró en el Centro de Congresos y su primer foro estuvo dirigido a niñas y niños.

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Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Oct 23, 2026
Silvia Chávez
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Querétaro, 23 de octubre de 2026.- La educación de niñas y niños desde los primeros años de vida es fundamental para construir una sociedad más pacífica, sostuvo Sonia Colín Aboytes, directora general del Centro de Prevención Social del Delito y la Violencia en el Estado de Querétaro, durante el Foro Estatal Paz y Legalidad: Contigo.

El foro fue inaugurado en el Centro de Congresos por el gobernador Mauricio Kuri González. En ese marco, la funcionaria afirmó que el Gobierno de Querétaro impulsa espacios de reflexión sobre la crianza, la prevención de la violencia y la legalidad.

El primer foro estuvo dirigido a niñas y niños, explicó.

Su propósito fue conocer cómo piensan, cómo interpretan las indicaciones de los adultos y de qué manera pueden mejorarse las formas de comunicación con ellos.

Sobre la forma en que los adultos dan indicaciones, expresó: “Los adultos creemos que siempre tenemos la razón o, como papá y mamá, les decimos: así se hacen las cosas y así se tienen que hacer”.

Colín Aboytes destacó que es necesario comprender las necesidades de la infancia y explicar a los menores las razones detrás de las reglas, en lugar de limitarse a imponer órdenes.

Añadió que, como parte de este trabajo, se realizaron encuentros previos en San Juan del Río y en la Sierra queretana.

Esos encuentros tuvieron enfoques específicos para fortalecer la prevención y promover la confianza en las instituciones.

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