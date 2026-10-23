Querétaro tiene en cartera más de 25 parques industriales: Kuri

El gobernador no identifica el parque de unos 700 millones de dólares que anunció Sheinbaum y afirma que seguramente está en la cartera estatal.

Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, responde a medios sobre parques industriales

El gobernador Mauricio Kuri González habló con medios sobre la cartera de parques industriales de Querétaro.

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Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Oct 23, 2026
Silvia Chávez
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Querétaro, 23 de octubre de 2026.- El gobernador Mauricio Kuri González destacó el dinamismo económico de Querétaro y señaló que el estado tiene en cartera más de 25 parques industriales, tras el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre la instalación de uno en la entidad.

La presidenta de México había hablado de un parque industrial en Querétaro, con una inversión aproximada de 700 millones de dólares.

Kuri González explicó que no tiene identificado ese desarrollo en particular, por lo que no puede ubicarlo en un municipio ni asociarlo con un sector industrial.

“Tenemos en cartera más de 25 parques industriales. Seguramente uno de estos es al que se refiere nuestra presidenta”, sostuvo.

El mandatario detalló que en el estado siguen en marcha obras de construcción y el desarrollo de nuevos espacios industriales, además de trámites y autorizaciones para instalar este tipo de infraestructura.

Consideró que la llegada de nuevas inversiones depende de la seguridad, la certidumbre jurídica y de un entorno favorable para que las empresas operen.

El gobernador resaltó el desempeño de Querétaro en la generación de empleos formales.

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