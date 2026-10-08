San Juan del Río, 8 de octubre de 2026.- La cancha de la Escuela Telesecundaria Luis G. Urbina, en la comunidad de Loma Linda, quedó bajo un arcotecho de 608 metros cuadrados que entregó el gobernador Mauricio Kuri González en una ceremonia donde también distribuyó vales de equipamiento a escuelas de educación básica de San Juan del Río.

Con una inversión de 4.1 millones de pesos, la techumbre beneficia de forma directa a 170 alumnos, precisó Fernando Orozco Vega, director general del IFEQ.

Kuri González constató los trabajos, que forman parte de un paquete de acciones en infraestructura, insumos y mobiliario educativo con una inversión cercana a los 17 millones de pesos, según informó el Gobierno del Estado. El paquete incluye a 25 planteles de educación básica del municipio.

La obra se suma a las acciones que se realizan en 2026 y que representan 15 millones y medio de pesos, indicó el director general del IFEQ. rotativo.com.mx

Orozco Vega detalló que la techumbre se construyó con 12 zapatas aisladas y dados de concreto de 70 por 70, con columnas que miden 52 metros lineales y seis piezas de armaduras.

Los trabajos incluyeron la demolición de un firme de 280 metros cuadrados y la construcción de un firme de concreto de 177 metros cuadrados.

La obra se suma a las acciones que se realizan en 2026 y que representan 15 millones y medio de pesos, indicó. En los cinco años de este gobierno, dijo, se han ejecutado obras por 197 millones 590 mil pesos.

Ante estudiantes de la comunidad educativa, la coordinadora de Proyectos Regionales, Tania Ruiz, anunció el arranque de más obras para el sector y la entrega de insumos y mobiliario para 20 planteles, en beneficio de 5,502 alumnos y 214 docentes de la región.

La entrega del arcotecho se realizó en la comunidad de Loma Linda, ante estudiantes de la comunidad educativa. rotativo.com.mx

Ruiz sostuvo que en Querétaro cada obra, cada acción y cada peso invertido tiene que traducirse en más y mejores oportunidades para las familias.

“Porque queremos que nuestro estado siga estando un paso adelante y eso comienza siempre en las escuelas. Cuando una niña o un niño encuentran un mejor espacio para aprender, cuando sus maestros tienen mejores condiciones para enseñar, y cuando las familias saben que sus hijos tienen más oportunidades para salir adelante”, señaló.

Cuando un gobierno invierte en educación también construye paz, afirmó Ruiz, porque una comunidad que abre caminos a sus jóvenes fortalece su convivencia, les da herramientas para tomar mejores decisiones y les permite mirar el futuro con más confianza. Aseguró que el equipo del Gobierno del Estado seguirá poniendo a la educación “al centro de nuestras decisiones”.

Irene Quintanar Mejía, coordinadora general de la USEBEQ, recalcó que con la entrega de la techumbre se cumple un compromiso más del Gobernador con las comunidades estudiantiles, que en San Juan del Río suman 20 escuelas de preescolar inicial, primaria y secundaria. Habló de la premisa de impulsar la formación integral de más de 350 mil niñas, niños y adolescentes del estado.

Quintanar se refirió al magisterio, a las maestras y los maestros y a toda la estructura directiva que está a diario en el aula: “no son ladrillos, no son paredes, no es un arcotecho, son sueños que se construyen en estos espacios, sueños donde se está construyendo el futuro de Querétaro, y por supuesto, el futuro de San Juan del Río y de Loma Linda”.

La cubierta de la cancha mide 608 metros cuadrados; la obra costó 4.1 millones de pesos, según el IFEQ. rotativo.com.mx

El presidente municipal, Roberto Cabrera, reconoció el acompañamiento del Gobernador y su equipo en cada una de las necesidades que presentan las instituciones educativas. Ese respaldo, dijo, se refleja en hechos y acciones reales y se materializa en la cubierta, para que niñas y niños tengan mejores condiciones para su aprovechamiento.

La directora de la telesecundaria, Ernestina Calva Calva, aseveró que el plantel no solo recibe una obra de infraestructura, sino un espacio que será parte de su vida cotidiana.

Bajo el arcotecho se desarrollarán actividades deportivas, culturales, cívicas, recreativas y educativas, refirió. Será, dijo, un espacio para convivir, aprender, participar y fortalecer los vínculos entre los estudiantes y toda la comunidad escolar.