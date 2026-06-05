Animal Heroes impugna mediante amparo la corrida de feria en San Juan del Río

La agrupación alega violación a la Constitución y a la NOM-033, mientras defensores de la fiesta brava cuestionan que esa norma aplique a las corridas.

Plaza de toros en San Juan del Río, escenario del festejo taurino que enfrenta un amparo de organizaciones animalistas.

Animal Heroes y PETA Latino interpusieron un amparo contra el municipio de San Juan del Río por la corrida prevista en la feria patronal.

Foto: Especial/ Ilustrativa.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 05, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 5 de junio de 2026.- La organización Animal Heroes, en colaboración con PETA Latino, asegura que interpuso un amparo contra el municipio de San Juan del Río por la autorización de la corrida programada en la feria patronal.

En su denuncia pública, la agrupación sostuvo que el permiso viola la Constitución y la Norma Oficial Mexicana NOM-033, y describió el festejo como el uso de "instrumentos de tortura" contra seis toros. Con ese planteamiento pidió al presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, acatar la ley y no autorizar el espectáculo.

¿La NOM-033 aplica a las corridas de toros?

Ese es justamente el punto en disputa. La NOM-033-SAG/ZOO-2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación en 2015, regula los métodos para dar muerte a los animales domésticos y silvestres, y resulta obligatoria para establecimientos como rastros, zoológicos, circos y centros de espectáculo. Animal Heroes la invoca como fundamento contra la tauromaquia.

En contraste, quienes defienden la fiesta brava sostienen que la norma no fue diseñada para regular las corridas, sino que se centra en el sacrificio humanitario, la eutanasia y la producción pecuaria.

Bajo esa lectura, el espectáculo taurino se rige por reglamentos taurinos estatales y municipales, leyes de espectáculos, leyes locales de protección animal y resoluciones judiciales.

El antecedente de Tixkokob

Animal Heroes afirmó que su estrategia jurídica ya derivó en la suspensión de corridas en Querétaro —en dos ocasiones—, San Juan del Río y Tixkokob, Yucatán.

En este último municipio, según la organización, el presidente municipal enfrenta una acusación de desacato presentada por un juez federal, que dio vista al Ministerio Público. El dato lo planteó como advertencia para los ayuntamientos que autorizan festejos pese a las resoluciones.

¿Habrá corrida en la feria de San Juan del Río 2026?

Por ahora, el festejo sigue en el calendario. La Corrida de Feria está prevista para el 27 de junio con un cartel encabezado por Uriel Moreno "El Zapata", José Mauricio y la matadora queretana Paola San Román.

Cabrera Valencia ha defendido las corridas como tradición vinculada a la festividad de San Juan Bautista, aunque reconoció que el festejo quedaba sujeto a revisión legal. La feria patronal corre del 18 al 30 de junio.

La organización adelantó que no frenará su ofensiva legal y resumió su postura en una frase: "Nadie por encima de la ley". La realización de la tarde taurina, en cualquier caso, dependerá de lo que resuelva el juez que conozca el amparo.

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