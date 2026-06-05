Animal Heroes impugna mediante amparo la corrida de feria en San Juan del Río

San Juan del Río, 5 de junio de 2026.- La organización Animal Heroes, en colaboración con PETA Latino, asegura que interpuso un amparo contra el municipio de San Juan del Río por la autorización de la corrida programada en la feria patronal.
En su denuncia pública, la agrupación sostuvo que el permiso viola la Constitución y la Norma Oficial Mexicana NOM-033, y describió el festejo como el uso de "instrumentos de tortura" contra seis toros. Con ese planteamiento pidió al presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, acatar la ley y no autorizar el espectáculo.
¿La NOM-033 aplica a las corridas de toros?
Ese es justamente el punto en disputa. La NOM-033-SAG/ZOO-2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación en 2015, regula los métodos para dar muerte a los animales domésticos y silvestres, y resulta obligatoria para establecimientos como rastros, zoológicos, circos y centros de espectáculo. Animal Heroes la invoca como fundamento contra la tauromaquia.
En contraste, quienes defienden la fiesta brava sostienen que la norma no fue diseñada para regular las corridas, sino que se centra en el sacrificio humanitario, la eutanasia y la producción pecuaria.
Bajo esa lectura, el espectáculo taurino se rige por reglamentos taurinos estatales y municipales, leyes de espectáculos, leyes locales de protección animal y resoluciones judiciales.
El antecedente de Tixkokob
Animal Heroes afirmó que su estrategia jurídica ya derivó en la suspensión de corridas en Querétaro —en dos ocasiones—, San Juan del Río y Tixkokob, Yucatán.
En este último municipio, según la organización, el presidente municipal enfrenta una acusación de desacato presentada por un juez federal, que dio vista al Ministerio Público. El dato lo planteó como advertencia para los ayuntamientos que autorizan festejos pese a las resoluciones.
¿Habrá corrida en la feria de San Juan del Río 2026?
Por ahora, el festejo sigue en el calendario. La Corrida de Feria está prevista para el 27 de junio con un cartel encabezado por Uriel Moreno "El Zapata", José Mauricio y la matadora queretana Paola San Román.
Cabrera Valencia ha defendido las corridas como tradición vinculada a la festividad de San Juan Bautista, aunque reconoció que el festejo quedaba sujeto a revisión legal. La feria patronal corre del 18 al 30 de junio.
La organización adelantó que no frenará su ofensiva legal y resumió su postura en una frase: "Nadie por encima de la ley". La realización de la tarde taurina, en cualquier caso, dependerá de lo que resuelva el juez que conozca el amparo.