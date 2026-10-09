Vinculado a proceso por robo de auto con violencia en Querétaro

Se identificó con un nombre ante la Fiscalía y manifestó otro ante la autoridad judicial; la investigación complementaria tiene un plazo de dos meses.

Tarjeta informativa de la Fiscalía de Querétaro con hombre de rostro difuminado vinculado a proceso por robo de vehículo

Tarjeta informativa de la Fiscalía sobre el hombre vinculado a proceso por robo calificado de vehículo con violencia. Se le presume inocente mientras no exista sentencia condenatoria.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 09, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 9 de octubre de 2026.- Un Juez de Control vinculó a proceso a un hombre por el delito de robo calificado de vehículo con violencia, por hechos ocurridos el 12 de agosto de 2026 en la colonia Puertas de San Miguel, en el municipio de Querétaro, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

De acuerdo con la investigación, el imputado habría amenazado con un arma de fuego a la persona ofendida cuando se encontraba sobre avenida San Miguel Carrillo, para despojarla de su vehículo. Después habría huido a bordo de la unidad.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) intervinieron y pusieron al imputado a disposición de la Fiscalía. Ahí, personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito (PID) realizó los actos necesarios para integrar los datos de prueba. Es un tipo de caso por el que la dependencia ya había obtenido la vinculación a proceso de un hombre por robo de vehículo con violencia en San Juan del Río.

Durante su puesta a disposición, el hombre se identificó como Sergio Abraham “N”. Ante la autoridad judicial manifestó llamarse Gabriel “N”, circunstancia que quedó asentada dentro del procedimiento.

La Fiscalía consultó información asociada con la primera identidad proporcionada y localizó registros de carpetas de investigación iniciadas en 2017 y 2019, por robo de vehículo y tentativa de robo de vehículo. Esos registros corresponden a la primera identidad; la dependencia no informó en qué estado se encuentran.

En la audiencia inicial, la Fiscalía formuló imputación y presentó los datos de prueba recabados. Con ellos, el Juez de Control resolvió vincular a proceso al imputado por robo calificado de vehículo con violencia.

La vinculación a proceso es una etapa del procedimiento y no una sentencia: el imputado se presume inocente mientras no exista una resolución condenatoria. En julio, la Fiscalía también obtuvo la vinculación a proceso de un hombre por robo de vehículo en El Marqués.

El juez impuso prisión preventiva justificada y fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, periodo en el que las partes podrán aportar nuevos datos de prueba.

seguridad sucesos criminalidad

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