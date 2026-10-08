Estado de México, 8 de octubre de 2026.- Una autoridad judicial del Estado de México vinculó a proceso, el pasado 6 de octubre, a cinco integrantes de una misma familia y a su escolta por el delito de extorsión, con prisión preventiva justificada como medida cautelar.

La Fiscalía General de Justicia mexiquense sostiene que el grupo suplantaba a funcionarios, con mensajes, llamadas y voces imitadas con inteligencia artificial, para pedir dinero a políticos, servidores públicos y empresarios.

Los cinco fueron detenidos por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Fiscalía estatal, en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión. Se trata de Luis "N"; su esposa, Liliana "N"; su hijo, Luis Samuel "N"; su hija, Aimee de Guadalupe "N", y el escolta Agustín Arturo "N", todos señalados por su probable intervención en el delito.

Las autoridades también los relacionan con investigaciones por suplantación de identidad de funcionarios de la Presidencia de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Gobierno del Estado de México, entre otros, con el propósito de obtener beneficios económicos o laborales.

Luis "N" fue Tesorero General y Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Michoacán de 2012 a 2013, y ocupó cargos en la administración pública de distintos órdenes de gobierno.

Ese paso por el servicio público le permitió conocer de primera mano las estructuras político-administrativas de Michoacán, de otras entidades y del gobierno federal, de acuerdo con la investigación.

La Fiscalía indica que tiene antecedentes penales por peculado y que fue inhabilitado en Michoacán. Según la autoridad, ello no le impidió montar un entramado de fraude y extorsión con su esposa e hijos, entre otros, con centro de operación en una residencia del fraccionamiento La Providencia, en Metepec.

Cómo operaba la red

Los actos de investigación de la Fiscalía permitieron identificar el modus operandi. El grupo buscaba generar certeza y credibilidad entre sus víctimas, a quienes contactaba por mensaje de texto o llamada a sus números personales.

Esos números, explica la autoridad, los habían obtenido por la red de relaciones que Luis "N" construyó a lo largo de los años en el servicio público.

En ese primer contacto, sus integrantes solían presentarse como secretarios particulares de algún funcionario o actor político o económico de alto nivel. Decían buscar actualizar su agenda o gestionar una comunicación, con mensajes como: "mi jefe quiere hacerle una llamada desde su celular, por favor, si me proporciona su número en unos minutos se comunica con usted por WhatsApp".

Durante esas conversaciones obtenían información sensible: datos personales confidenciales, datos de las dependencias a cargo de la víctima o de otros funcionarios, y detalles de la operación política o económica. La Fiscalía afirma que después usaban esa información para suplantar a las propias víctimas y continuar con las extorsiones.

En un segundo momento, la víctima recibía el contacto del supuesto funcionario de alto nivel, quien aseguraba "tener instrucciones superiores para pedirles su apoyo". La petición consistía en dinero para "la operación política o agilizar pagos", en "la incorporación laboral de alguna persona en sus estructuras administrativas" o en "recomendar la contratación de servicios con alguna persona física o moral".

Para sostener el engaño, el grupo usaba expresiones y lenguaje previamente estudiados. El número desde el que llamaba mostraba imagen de perfil, ícono o registro de llamada, además de logotipos y nombres oficiales de gobiernos u organizaciones políticas, según la Fiscalía.

El engaño incluía inteligencia artificial. De acuerdo con la investigación, el grupo la empleaba para imitar la voz de los actores políticos o económicos a quienes suplantaba y para crear conversaciones ficticias entre supuestos funcionarios, por mensaje de texto o de voz, que luego compartía con sus víctimas.

La conversación con una empresa de documentos de identidad

Como ejemplo, la autoridad cuenta con una conversación del primer contacto con representantes de una empresa dedicada al desarrollo de tecnologías para emitir documentos de identidad de alta seguridad. Los investigados pretendían engañarla con el ofrecimiento de un contrato a cambio de una importante cantidad de dinero en efectivo.

La conversación, con los nombres omitidos por la Fiscalía, comenzaba así: "Hola buenos días soy…, asistente personal del Licenciado…, ¿me regala un minuto de su tiempo?". El interlocutor aseguraba tener registrado que los representantes querían contactar al funcionario y que habían sido recomendados por un tercero. Luego anunciaba que el funcionario los llamaría desde su teléfono personal y cerraba con una petición: "proporcióneme dos teléfonos de contacto, el de usted y el de su oficina por favor".

Dinero en efectivo y una empresa de arquitectura

Luis "N" figura como "boletinado" en el sistema bancario mexicano por su actividad delictiva previa. Por esa razón, las exigencias económicas debían entregarse en efectivo. Cuando necesitaba "bancarizar" el recurso, recurría a una persona moral dedicada a la arquitectura y la construcción, propiedad de su hija Aimee "N", detalló la Fiscalía.

La autoridad atribuye a los investigados el uso de parte de esos recursos ilícitos para comprar propiedades en zonas de alta plusvalía y vehículos de alta gama.

El cateo en Metepec

Los actos de investigación acotaron la zona de operación a un inmueble del fraccionamiento mencionado. Ahí, mediante un cateo, la Fiscalía localizó diversos equipos telefónicos que los detenidos intentaron ocultar durante la diligencia, múltiples tarjetas SIM de distintas compañías y vehículos de alta gama. La Fiscalía del Estado de México aseguró los indicios.

Las indagatorias establecieron además que, para hacer las llamadas y enviar los mensajes, el grupo utilizó al menos 19 dispositivos móviles tipo iPhone, Samsung Galaxy y Motorola, entre otros. Según la autoridad, los aparatos registran haber sido usados con las tarjetas SIM aseguradas y coinciden con los números que algunas de las víctimas reportaron.

Proceso y medida cautelar

La Fiscalía logró establecer, en grado de probabilidad, que Luis "N", Liliana "N", Luis Samuel "N", Aimee de Guadalupe "N" y Agustín Arturo "N" participaron en los actos extorsivos mediante la suplantación de identidad. Fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial.

El 6 de octubre esta los vinculó a proceso con prisión preventiva justificada por el delito de extorsión. Los detenidos deben considerarse inocentes hasta que un juez determine lo contrario mediante una sentencia condenatoria.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México puso a disposición de la ciudadanía el correo cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx, el teléfono 800 7028770 y la aplicación FGJEdomex, gratuita para iOS y Android, para denunciar cualquier hecho delictivo.