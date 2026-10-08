Rusia descarta epidemia tras muerte en instituto de la peste

.Rospotrebnadzor retira medidas en Irkutsk y reporta casi 5,000 pruebas sin patógenos peligrosos; la OMS considera ahora indeterminado el riesgo

Cuatro personas con trajes de protección y cubrebocas trabajan en cabinas de bioseguridad de un laboratorio
  • Personal con trajes de protección trabaja en un laboratorio.
Getting your Trinity Audio player ready...
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Oct 08, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

Irkutsk, Rusia, 8 de octubre de 2026.- El organismo sanitario ruso Rospotrebnadzor aseguró el 7 de octubre que no existe riesgo de epidemia tras la muerte de una técnica del Instituto de Investigación de la Peste de Irkutsk, en Siberia, mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) pasó de calificar de "bajo" el riesgo a considerarlo indeterminado.

En un comunicado, la agencia rusa encargada de las enfermedades infecciosas informó que retira de forma gradual las medidas preventivas en la región de Irkutsk, donde se encuentra el laboratorio.

Al 7 de octubre se completó el seguimiento médico de "más del 90%" de los contactos de la trabajadora fallecida, no se detectaron problemas de salud relacionados con enfermedades infecciosas y los resultados de casi 5,000 pruebas de laboratorio no revelaron microorganismos patógenos peligrosos, según el organismo.

Rospotrebnadzor también desmintió, en un comunicado a la agencia estatal TASS, la información que circula en redes sociales sobre un segundo caso: el de una persona que tuvo contacto con un empleado del instituto al que antes se le diagnosticó neumonía adquirida en la comunidad. El 6 de octubre, el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, había dicho que el organismo buscaba esclarecer informes de prensa sobre un segundo empleado con neumonía de causa indeterminada, sin precisar a cuáles se refería.

Tedros afirmó que no ha sido posible realizar una "evaluación completa de riesgos" y que el intercambio de información "oportuna, completa y transparente" es esencial para aclarar los informes contradictorios.

Los expertos de la OMS actualizaron su evaluación inicial: como es posible que la trabajadora no haya muerto de peste neumónica, una infección bacteriana que puede transmitirse de persona a persona pero no se propaga con facilidad, el riesgo se considera ahora indeterminado.

La doctora Maria Van Kerkhove, directora del departamento de gestión de epidemias y pandemias de la OMS, indicó que la organización contactó al Ministerio de Salud de Rusia con preguntas detalladas sobre las pruebas realizadas, los análisis adicionales en curso si la causa sigue sin conocerse y los contactos puestos en cuarentena o en seguimiento. "Lo que se nos ha comunicado es que no tenían ningún caso de peste registrado en esta zona y que no se detectaron patógenos de alta peligrosidad", dijo. Y agregó: "Si esta persona no falleció a causa de la peste, ¿cuál fue entonces la causa de su muerte?".

El Reglamento Sanitario Internacional obliga a los Estados miembros de la OMS a notificar los eventos que puedan constituir una emergencia de salud pública de importancia internacional. El Kremlin restó importancia a las preocupaciones y afirmó que mantiene informada a la OMS "de conformidad con las prácticas establecidas".

Estados Unidos pidió información a Moscú mediante una demarche, comunicación diplomática formal. "Hemos solicitado oficialmente información adicional al gobierno ruso", declaró un portavoz del Departamento de Estado.

El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que "corresponde a Rusia compartir más información con el mundo" y que sería imprudente especular con los datos disponibles.

El presidente Donald Trump declaró que Estados Unidos no cree que la trabajadora haya muerto por exposición a un arma biológica. "Lo averiguaremos pronto, pero no lo creemos", dijo. Calificó a Rusia como un país "muy sofisticado y muy inteligente", que asegura tener la situación bajo control, aunque reconoció que sus autoridades han revelado poco hasta ahora.

salud seguridad rusia epidemias

Reciente

Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, habla en un podio sobre el PAN rumbo a 2027
Querétaro

Kuri asegura que el PAN va con ventaja rumbo a 2027 en Querétaro

El gobernador enfatizó que la unidad interna será uno de los principales retos del partido y dijo que buscará contribuir a ella.

Una persona planta un nopal en un hoyo abierto en un área verde, con tierra removida, una pala y otros ejemplares al fondo
Querétaro

Querétaro programa siete actividades ambientales en octubre

Cuatro son jornadas de reforestación; el 10 de octubre arrancan con un recorrido en Kuishtak y una reforestación en Altos de Juriquilla.

Hombre de traje azul con micrófono y una tarjeta en las manos; declaraciones sobre el documental de HBO del 5M en Querétaro
Editorial

Gobernador de Querétaro desconoce documental de HBO sobre el 5M

Kuri González sostuvo que su gobierno actuó de inmediato y asumió sus responsabilidades tras los hechos del 5 de marzo de 2022 en el estadio.

Seis personas en la mesa de la presentación del cuaderno para colorear en otomí del IEEQ, en Amealco
Amealco

Presenta IEEQ en Amealco cuaderno de derechos en lengua otomí

El IEEQ informó que más de 170 niñas, niños y docentes asistieron al evento en la primaria indígena Ignacio Zaragoza, en Santiago Mexquititlán.