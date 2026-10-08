Suecia, 8 de octubre de 2026.- La Academia Sueca otorgó el Premio Nobel de Literatura 2026 a la poeta y ensayista canadiense Anne Carson, de 76 años, por una obra que, a juicio del jurado, ha dado forma nueva a la literatura contemporánea a partir de un diálogo con los clásicos.

El fallo la define como autora de una "obra audaz e inventiva que, en diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea". La secretaria permanente de la Academia, Ingrid Carlberg, contó al hacer el anuncio que Carson estaba en Islandia "escuchando el viento" cuando le dieron la noticia.

Carson nació en Toronto en 1950. Sus libros toman temas e historias de la literatura griega y romana antigua, y suelen combinar poesía, ensayo y ficción en una misma obra. Hizo un doctorado en clásicos y ha dado clases en varias universidades a lo largo de décadas.

Vive en Michigan y desde 2022 tiene también la ciudadanía islandesa. Es una autora muy reservada: prefiere conceder entrevistas por correo electrónico desde su casa en Ann Arbor, donde vive con su esposo.

Anders Olsson, presidente del comité de literatura, explicó el sentido del premio: "Casi toda su obra literaria se ha centrado en la intersección entre la obsesión del filólogo por las palabras y el deseo del poeta de hallar nuevos significados".

La Academia señaló en particular "Nox", un homenaje a su hermano, fallecido hace más de dos décadas, impreso en un único y extenso pliego de papel. La calificó de "obra inolvidable" y la describió como "un epitafio en forma de caja que contiene un desplegable en acordeón con fotografías, cartas y otros textos dedicados a su hermano fallecido".

Su primer libro, Eros dulce y amargo, salió en 1986 y unió la crítica literaria con una exploración del deseo y de la tradición de la antigua Grecia. Tres títulos más sirven de puerta de entrada: Autobiografía de Rojo (1998), una novela en verso que reinterpreta el mito de Geriones y Heracles en clave contemporánea; La belleza del marido (2001), un ensayo narrativo sobre el dolor y la descomposición de un matrimonio; y Si no, el invierno (2002), una traducción y recopilación de los fragmentos poéticos de Safo.

La belleza del marido: un ensayo narrativo en 29 tangos se publicó en inglés en 2001 y en español en 2003. Por ese libro, Carson se convirtió en 2001 en la primera mujer en ganar el premio T.S. Eliot. También ha recibido las becas Guggenheim y MacArthur.

Su trabajo ha tenido el respaldo de otros escritores, entre ellos Alice Munro, Michael Ondaatje, Harold Bloom y Susan Sontag. Una reconocida escritora, novelista y ensayista estadounidense dijo de ella: "Es una de las pocas escritoras en lengua inglesa de las que leería cualquier cosa que escribieran. Si una revista publica algo suyo, la compro automáticamente".

Carson y la escritora experimental china Can Xue eran las favoritas de las casas de apuestas. El premio se lo llevó la canadiense.

Con el galardón, Carson recibe 12 millones de coronas suecas, alrededor de 1.2 millones de dólares. En la edición anterior, el Nobel de Literatura fue para el autor húngaro László Krasznahorkai.

Carson es la tercera persona nacida en Canadá en ganar este Nobel, después de Alice Munro, en 2013, y Saul Bellow, en 1976, aunque este último vivió la mayor parte de su vida en Estados Unidos.

Desde su primera edición, en 1901, el premio ha sido otorgado a 19 mujeres, contando a Carson, frente a 104 hombres. Desde 2017 recae de forma alterna en un hombre y una mujer, y la última mujer en recibirlo fue Han Kang, en 2024.

Esta semana ya se anunciaron tres premios científicos: el Nobel de Física, por el trabajo de un científico para revelar los secretos de los neutrinos; el de Medicina, para tres científicos cuyo trabajo llevó a una herramienta que usa la luz para desentrañar el funcionamiento del cerebro; y el de Química, para dos investigadores que esclarecieron la naturaleza de unas misteriosas imágenes especulares en las moléculas.

El de la Paz se dará a conocer el viernes, y el de Ciencias Económicas, el lunes.