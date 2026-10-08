Querétaro, 8 de octubre de 2026.- Policías de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) detuvieron durante la madrugada a un hombre alias “Cachun” por robo de vehículo en inmediaciones de la colonia Felipe Carrillo Puerto, informó la corporación.
El reporte partió del área de videovigilancia del CAE 9-1-1, donde fue visualizado un hombre en actitud sospechosa mientras abría un vehículo Mazda sobre la calle Santa Mónica.
Canalizados desde esa área, los oficiales se trasladaron a la zona.
Con apoyo de la tecnología enlazada, los policías dieron con el Mazda sobre la calle Guadalupe Victoria, donde la unidad se estaba incendiando, aparentemente por un corto circuito, de acuerdo con la SSPMQ.
Los oficiales lograron ubicar además al probable responsable, quien fue detenido.
Fue trasladado a la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ), donde se definirá su situación legal.