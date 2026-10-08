Dan de alta a los cuatro lesionados de secundaria en Querétaro

La secretaria de Salud estatal, Martina Pérez Rendón, precisó que las lesiones fueron cortadas superficiales, sin heridas penetrantes ni complicaciones.

Fachada de la Escuela Secundaria General Esperanza Cabrera, en Querétaro, cuyos lesionados fueron dados de alta

Las cuatro personas lesionadas en el incidente fueron dadas de alta sin complicaciones, informó la Secretaría de Salud estatal.

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Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Oct 08, 2026
Silvia Chávez
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Querétaro, 8 de octubre de 2026.- Las cuatro personas lesionadas en el incidente registrado en la secundaria Esperanza Cabrera ya fueron dadas de alta y se encuentran fuera de peligro, informó la secretaria de Salud estatal, Martina Pérez Rendón.

Quienes estuvieron hospitalizados fueron un menor y dos administrativas, precisó.

Su estancia hospitalaria fue de uno o dos días y respondió únicamente a la observación médica y al tratamiento con antibióticos.

Pérez Rendón detalló que las lesiones fueron cortadas superficiales, localizadas principalmente en los brazos y en la parte posterior del cuerpo.

No se registraron heridas penetrantes ni lesiones de gravedad. “Fueron heridas superficiales”, añadió.

Ninguna de las personas lesionadas presentó complicaciones, subrayó la secretaria. “Ya todos fueron dados de alta. Tengo entendido ya, la maestra Irene informó al respecto. Afortunadamente no fueron lesiones graves”, apuntó.

Las personas atendidas en el Hospital del ISSSTE fueron integrantes del personal de USEBEQ, mientras que el menor recibió atención en el Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer.

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