Querétaro, 8 de octubre de 2026.- Las cuatro personas lesionadas en el incidente registrado en la secundaria Esperanza Cabrera ya fueron dadas de alta y se encuentran fuera de peligro, informó la secretaria de Salud estatal, Martina Pérez Rendón.

Quienes estuvieron hospitalizados fueron un menor y dos administrativas, precisó.

Su estancia hospitalaria fue de uno o dos días y respondió únicamente a la observación médica y al tratamiento con antibióticos.

Pérez Rendón detalló que las lesiones fueron cortadas superficiales, localizadas principalmente en los brazos y en la parte posterior del cuerpo.

No se registraron heridas penetrantes ni lesiones de gravedad. “Fueron heridas superficiales”, añadió.

Ninguna de las personas lesionadas presentó complicaciones, subrayó la secretaria. “Ya todos fueron dados de alta. Tengo entendido ya, la maestra Irene informó al respecto. Afortunadamente no fueron lesiones graves”, apuntó.

Las personas atendidas en el Hospital del ISSSTE fueron integrantes del personal de USEBEQ, mientras que el menor recibió atención en el Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer.