San Juan del Río, 8 de octubre de 2026.- La Secretaría de Salud del estado investiga las inconformidades de trabajadores sindicalizados del Hospital General de San Juan del Río, quienes solicitaron la destitución del subdirector del nosocomio; hasta ahora no hay resolución sobre el caso.

La titular de la dependencia, Martina Pérez Rendón, informó que se encuentra en proceso la revisión de los hechos y de los señalamientos de los trabajadores.

“Estamos en el proceso de investigar los hechos”, afirmó la secretaria.

Agregó que “todavía no hay una resolución”, por lo que el caso sigue sin definición.

Indicó que sería la primera ocasión en que se reciben quejas de este tipo relacionadas con el subdirector del hospital.

Pérez Rendón señaló que, una vez concluida la investigación, se determinarán las acciones correspondientes.