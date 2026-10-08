Sinaloa, 8 de octubre de 2026.- Policías estatales aseguraron 82 artefactos explosivos improvisados para dron, un fusil y una pick up con reporte de robo cerca de Pánuco, en el municipio de Concordia, Sinaloa, luego de que un grupo de civiles armados huyera al notar su presencia, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
La acción estuvo a cargo del Grupo Interinstitucional. Al ver a los policías, los civiles armados escaparon y no hubo detenidos.
En el sitio, los agentes aseguraron un vehículo tipo pick up color blanco, marca Jeep, con reporte de robo.
También quedaron bajo resguardo un fusil, cargadores, cartuchos y equipo táctico, además de los 82 explosivos adaptados para ser lanzados desde drones.
Con estas acciones, el Gobierno de México y el Gobierno del Estado reafirmaron su compromiso de salvaguardar la tranquilidad de la sociedad sinaloense.
La autoridad invitó a la ciudadanía a utilizar oportunamente el 9-1-1 para cualquier emergencia y el 089 para realizar denuncias anónimas.