Aseguran 82 explosivos para dron y un fusil en Concordia, Sinaloa

Además de un fusil, cargadores y equipo táctico, quedó asegurada una pick up con reporte de robo; los civiles armados huyeron al ver a policías.

Policías estatales con la manta de la Coordinación Interinstitucional Sinaloa junto a explosivos asegurados en Concordia

Explosivos improvisados para dron asegurados cerca de Pánuco, en Concordia, Sinaloa.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Sinaloa, 8 de octubre de 2026.- Policías estatales aseguraron 82 artefactos explosivos improvisados para dron, un fusil y una pick up con reporte de robo cerca de Pánuco, en el municipio de Concordia, Sinaloa, luego de que un grupo de civiles armados huyera al notar su presencia, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

La acción estuvo a cargo del Grupo Interinstitucional. Al ver a los policías, los civiles armados escaparon y no hubo detenidos.

En el sitio, los agentes aseguraron un vehículo tipo pick up color blanco, marca Jeep, con reporte de robo.

También quedaron bajo resguardo un fusil, cargadores, cartuchos y equipo táctico, además de los 82 explosivos adaptados para ser lanzados desde drones.

Con estas acciones, el Gobierno de México y el Gobierno del Estado reafirmaron su compromiso de salvaguardar la tranquilidad de la sociedad sinaloense.

La autoridad invitó a la ciudadanía a utilizar oportunamente el 9-1-1 para cualquier emergencia y el 089 para realizar denuncias anónimas.

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