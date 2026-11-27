Querétaro, 27 de noviembre de 2026.- La Secretaría del Trabajo del estado cerrará en el Hotel Holiday Inn su calendario anual de ferias de empleo. Ahí, 25 empresas ofertarán 800 vacantes.

Con esa jornada concluirán las 18 ferias de empleo programadas este año. En conjunto suman más de 13 mil vacantes ofertadas, de acuerdo con la secretaria del Trabajo, Liliana San Martín Castillo.

«Estaríamos culminando, que va a ser precisamente en el Hotel Holiday Inn. Estaremos ofertando ahí 800 vacantes disponibles con una participación de 25 empresas», detalló la funcionaria.

San Martín Castillo explicó que las ferias forman parte de las estrategias de vinculación laboral de la dependencia. Su propósito es acercar a las empresas con las personas que buscan incorporarse al mercado de trabajo.

La atención no depende del calendario. La titular precisó que la Secretaría del Trabajo cuenta con orientadores laborales que todos los días vinculan a empresas con personas que buscan empleo.