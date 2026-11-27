Corregidora, Querétaro, 27 de noviembre de 2026.- El Costco de Corregidora abrirá sus puertas el viernes 4 de diciembre sobre la Carretera Estatal 411, en Ex Hacienda San Francisco. Llega con 360 empleos directos y con un Sushi Room como novedad.
Será la segunda tienda de la cadena en Querétaro y la número 44 en México.
A una semana de la apertura, el alcalde Chepe Guerrero recorrió las instalaciones. Lo acompañaron Moisés Sáenz, director general de Costco en México; Patricia Quiles, directora jurídica de la empresa, y Marco Del Prete Tercero, secretario de Desarrollo Sustentable del Estado de Querétaro.
Personal de la tienda acomoda mercancía en los pasillos del Costco de Corregidora. rotativo.com.mx
El Sushi Room es un área de comida japonesa para llevar, con pokes, nigiris y rollos de sushi. Expertos japoneses capacitaron al personal de esa sección para que prepare los platillos con los métodos originales de la cocina de Japón.
La tienda tendrá más de 15 mil 440 metros cuadrados de piso de venta. Ahí, los socios encontrarán más de 5 mil 600 productos nacionales e importados, entre ellos los de Kirkland Signature, la marca exclusiva de la cadena. El estacionamiento tendrá más de 700 cajones.
Autoridades municipales y estatales, junto con directivos de Costco, recorrieron los pasillos de la tienda. rotativo.com.mxLa inversión fue de 100 millones de dólares. Los 360 puestos directos se sumarán a los más de 11 mil colaboradores que Costco tiene en el país, donde opera desde hace más de 34 años con su formato de club de membresías.
“Para nosotros es muy importante porque representa la confianza de seguir invirtiendo en Corregidora”, dijo el presidente municipal sobre la llegada de la tienda. Al hablar de la derrama económica y del crecimiento que espera para la zona, sostuvo que la iniciativa privada “sigue confiando”. Guerrero agregó que el municipio seguirá generando condiciones para que lleguen más empresas y se abran más empleos.