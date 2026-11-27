Querétaro, 27 de noviembre de 2026.- El Ejército, las policías estatal y municipales y Derechos Humanos se sumarán a las coordinaciones de Protección Civil en los recorridos para promover el traslado voluntario de las personas en situación de calle a los albergues, anunció Javier Amaya Torres, coordinador estatal de Protección Civil.

El frente frío número ocho trajo bajas temperaturas y lluvias al estado, pero hasta ahora no se han reportado afectaciones a personas, informó el funcionario. Aseguró que la atención preventiva seguirá durante toda la temporada, sobre todo en las zonas más frías.

Protección Civil ya mantiene un operativo con ese fin. En él ofrece a quienes viven en la calle trasladarse a los albergues habilitados en diferentes municipios, donde pueden protegerse de las condiciones invernales.

“Tenemos un operativo nosotros donde hacemos la invitación a las personas en situación de calle a que se trasladen a los albergues. Cabe hacer mención que esto tiene que ser de manera voluntaria”, explicó Amaya Torres.

La decisión es de cada persona. A quienes no aceptan trasladarse, las autoridades buscan apoyarlos con cobijas y con recomendaciones para que el frío no comprometa su salud.