Querétaro, 27 de noviembre de 2026.- El río Querétaro es zona federal y su saneamiento corresponde principalmente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Aun así, en los últimos cinco años esa dependencia no ha aportado recursos económicos para limpiarlo.
En ese mismo periodo, el Gobierno del Estado ha invertido cerca de 8 millones de pesos en el cauce, según el vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas (CEA), Luis Alberto Vega Ricoy.
Lo que sí ha hecho la Conagua es acotado. Vega Ricoy precisó que la dependencia federal desazolvó una zona específica del río, pero no ha destinado dinero a su saneamiento.
El Estado tampoco ejerció su inversión de una sola vez. El funcionario explicó que el recurso se ha destinado al río en distintos momentos del sexenio. Una de esas intervenciones fue hace aproximadamente año y medio o dos años.
"Siempre hemos estado tratando nosotros de mantenerlo lo más limpio posible", afirmó.
Las descargas, el pendiente
El titular de la CEA admitió que lo hecho hasta ahora no basta. Hacen falta más esfuerzos y más recursos, sobre todo para atender las descargas que llegan al río, una de las principales fuentes de su contaminación.
Para avanzar, la CEA buscará dar seguimiento a los proyectos con la nueva titularidad de la Conagua en Querétaro. Vega Ricoy aseguró que el relevo en la dependencia federal no ha afectado la comunicación entre ambas instituciones.
"Con la Conagua tenemos muy buena relación, muy buena comunicación, muy buen trabajo coordinado", sostuvo.
El Gobierno del Estado, dijo, está dispuesto a continuar con los trabajos que le corresponden y a reforzar la coordinación con las autoridades federales y municipales.
Para el vocal ejecutivo, el estado del río no depende de una sola instancia: el saneamiento del río requiere que todas las involucradas participen y atiendan juntas lo que necesita el cauce.