Querétaro, 27 de noviembre de 2026.- Empezó como una revisión por circular sin placas y terminó en detención. Policías municipales le marcaron el alto al conductor de una camioneta en la colonia Loma Dorada, cuando se incorporaba a Bernardo Quintana.

Al cotejar sus datos, encontraron que tenía un mandamiento vigente en la Ciudad de México (CDMX).

Los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) hacían recorridos de prevención y vigilancia cuando vieron que la unidad no traía placas de circulación. Le marcaron el alto para revisar si había alguna irregularidad.

El mandamiento apareció cuando los policías cotejaron sus datos. Lo detuvieron ahí mismo y lo trasladaron, junto con la camioneta, a la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ).

La FGEQ seguirá con las diligencias correspondientes. Se presume que el hombre es inocente mientras un juez no resuelva su situación jurídica.