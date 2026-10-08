Querétaro, 8 de octubre de 2026.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) detuvieron a un hombre identificado con el alias “El Diablo” en Colinas del Poniente, luego de constatar que contaba con una orden de aprehensión vigente por robo calificado.
La intervención comenzó con un reporte sobre una persona sospechosa que viajaba a bordo de una motocicleta, en inmediaciones de la calle Cordillera Tangamanga. Los oficiales se trasladaron a la zona y hicieron contacto con un sujeto que cumplía con las características referidas.
Le hicieron saber el motivo de la intervención y realizaron una revisión preventiva. Después cotejaron sus datos, y ese paso confirmó que la orden de aprehensión por robo calificado seguía vigente.
Con ese resultado, la corporación entregó al detenido a la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ), a fin de continuar con las diligencias correspondientes.
Lo que había arrancado como la atención a un reporte terminó con el cumplimiento de una orden judicial pendiente.