San Juan del Río, 27 de noviembre de 2026.- Durante las lluvias se han registrado varios accidentes en el trayecto de la autopista México-Querétaro, una vía donde el exceso de velocidad, el peso de las unidades de carga y el pavimento resbaloso forman una combinación de alto riesgo para quienes la recorren.
El problema empieza en el asfalto. Cuando llueve, el agua se mezcla con los aceites y las grasas que dejan sobre la carpeta los vehículos particulares y el transporte de carga, y la superficie pierde adherencia.
En esas condiciones, la velocidad excesiva y el peso de las unidades cargadas se vuelven más peligrosos, sobre todo en los tramos con pendiente.
La bajada del Cerro Partido, entre los kilómetros 156 y 158, mostró ese riesgo durante una tormenta. Un tráiler que circulaba hacia la capital queretana perdió el control, golpeó la barra de contención metálica y regó aceites y fluidos sobre el pavimento.
Sobre ese mismo tramo, otras unidades de carga derraparon contra las barras: una quedó atravesada en sentido contrario y otra embistió a dos automóviles.
En uno viajaban dos adultos mayores, que recibieron atención prehospitalaria de Capufe; ninguno de los atendidos requirió traslado urgente.
La Guardia Nacional División Carreteras solicitó grúas para retirar las unidades y liberar la circulación. Mientras tanto, el personal de mantenimiento arrojaba tierra sobre el asfalto para contener los líquidos que la tormenta seguía arrastrando por la pendiente.
No es la primera vez que el transporte pesado detiene esta vía a su paso por el municipio: un choque múltiple de tráileres y autos ya había paralizado la autopista a la altura de San Juan del Río.
Con pavimento mojado, velocidad y carga pesada en la misma ecuación, la México-Querétaro necesita medidas preventivas y vigilancia vial reforzadas, en especial cuando llueve.