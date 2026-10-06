Querétaro, 6 de octubre de 2026.- Siete menores con cáncer tocaron la Campana de la Victoria al concluir una etapa de su tratamiento oncológico y continuarán bajo vigilancia médica, en un acto que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro realizó durante septiembre, Mes de Concientización sobre el Cáncer Infantil.
El oncólogo pediatra del Hospital General Regional No. 2 El Marqués, Jesús González Aparicio, explicó que el toque es una de las partes más emotivas del proceso porque marca la conclusión de una etapa de quimioterapia.
La delegada del IMSS en Querétaro, Martha Eloísa Sánchez Vázquez, encabezó el evento y destacó el convenio con el Hospital Infantil Teletón de Oncología, especializado en cáncer infantil, cuyo objetivo es coadyuvar a que la atención, el diagnóstico y el tratamiento sean oportunos.
González Aparicio informó que el IMSS en Querétaro tiene el Centro de Referencia Estatal para la Atención del Niño y de la Niña con Cáncer (OncoCREAN), que trabaja en la detección oportuna del cáncer en niñas, niños y adolescentes y brinda tratamientos especializados y de alta tecnología.
El equipo multidisciplinario reúne a pediatras especialistas en oncología, hematología, cardiología, nefrología, neumología y cirugía, además de personal de nutrición y enfermería especializada.
Según el especialista, el OncoCREAN ha atendido desde su inicio en 2021 a alrededor de 200 pacientes en el estado. Actualmente, 46 se encuentran en vigilancia médica y 21 reciben tratamiento.
Septiembre incluyó un ciclo de ponencias con especialistas sobre detección oportuna del cáncer infantil, gestión emocional en infancias y adolescencias con padecimientos oncológicos y nutrición, entre otros temas.
González Aparicio exhortó a madres y padres de familia a acudir a su Unidad de Medicina Familiar (UMF) de adscripción o con un médico pediatra cuando sus hijas e hijos presenten un cambio repentino en la salud o un malestar persistente, para recibir valoración y, de ser necesario, atención y tratamiento oportunos.