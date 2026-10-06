Siete niños con cáncer concluyen etapa de tratamiento en el IMSS

Desde 2021, el OncoCREAN del IMSS en Querétaro ha atendido a alrededor de 200 pacientes; 21 reciben tratamiento y 46 están en vigilancia médica.

Personal con pañuelos amarillos posa con niños frente a la campana y globos dorados del evento sobre cáncer infantil

El OncoCREAN ha atendido a alrededor de 200 pacientes desde 2021; 21 reciben tratamiento y 46 están en vigilancia médica.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 06, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 6 de octubre de 2026.- Siete menores con cáncer tocaron la Campana de la Victoria al concluir una etapa de su tratamiento oncológico y continuarán bajo vigilancia médica, en un acto que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro realizó durante septiembre, Mes de Concientización sobre el Cáncer Infantil.

El oncólogo pediatra del Hospital General Regional No. 2 El Marqués, Jesús González Aparicio, explicó que el toque es una de las partes más emotivas del proceso porque marca la conclusión de una etapa de quimioterapia.

La delegada del IMSS en Querétaro, Martha Eloísa Sánchez Vázquez, encabezó el evento y destacó el convenio con el Hospital Infantil Teletón de Oncología, especializado en cáncer infantil, cuyo objetivo es coadyuvar a que la atención, el diagnóstico y el tratamiento sean oportunos.

González Aparicio informó que el IMSS en Querétaro tiene el Centro de Referencia Estatal para la Atención del Niño y de la Niña con Cáncer (OncoCREAN), que trabaja en la detección oportuna del cáncer en niñas, niños y adolescentes y brinda tratamientos especializados y de alta tecnología.

El equipo multidisciplinario reúne a pediatras especialistas en oncología, hematología, cardiología, nefrología, neumología y cirugía, además de personal de nutrición y enfermería especializada.

Según el especialista, el OncoCREAN ha atendido desde su inicio en 2021 a alrededor de 200 pacientes en el estado. Actualmente, 46 se encuentran en vigilancia médica y 21 reciben tratamiento.

Septiembre incluyó un ciclo de ponencias con especialistas sobre detección oportuna del cáncer infantil, gestión emocional en infancias y adolescencias con padecimientos oncológicos y nutrición, entre otros temas.

González Aparicio exhortó a madres y padres de familia a acudir a su Unidad de Medicina Familiar (UMF) de adscripción o con un médico pediatra cuando sus hijas e hijos presenten un cambio repentino en la salud o un malestar persistente, para recibir valoración y, de ser necesario, atención y tratamiento oportunos.

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