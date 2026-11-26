Querétaro, 26 de noviembre de 2026.- La policía municipal de Querétaro tarda hoy en promedio de 6 a 7 minutos en llegar a una emergencia, casi la mitad de los 12 a 13 minutos que necesitaba antes.
El presidente municipal, Felifer Macías Olvera, atribuyó el cambio a los 300 nuevos elementos que ya están en las calles.
Entre ellos hay policías de reacción, policías de proximidad y guardias cívicos. Con su incorporación, la administración cumplió la meta que se había fijado.
En materia de incidencia, el secretario de Seguridad Pública municipal, Juan Luis Ferrusca Ortiz, informó que la incidencia general bajó 8% en 2025 y ha bajado 4% en lo que va de 2026.
Según sus cifras, eso representa una disminución acumulada de 12%. Las bajas históricas, explicó, se registran en tres delitos de alto impacto: homicidio doloso, robo a casa habitación y robo de vehículo.
Macías Olvera pidió no estigmatizar ninguna zona de la capital y aseguró que también hay bajas históricas en Santa Rosa Jáuregui, en Felipe Carrillo Puerto y en las comunidades.
Dijo que mantiene comunicación constante con Ferrusca, con la policía estatal y con la Fiscalía General del Estado.
«Aquí nunca nos van a escuchar decir que todo es perfecto», afirmó el alcalde, quien recordó que, como ha dicho el gobernador, no estarán satisfechos hasta que la incidencia sea cero.
Ferrusca se refirió además a un programa municipal de derechos humanos que retira de la vía pública a personas con problemas de adicciones que, según su descripción, presentan conductas negativas o amenazan a vecinos.
De acuerdo con el secretario, estas personas son trasladadas a centros de rehabilitación especializados.
El pendiente, reconoció Ferrusca, son los delitos de bajo impacto, que son los más numerosos: sobre todo delitos patrimoniales y hechos culposos, como lesiones u homicidios culposos.
Para atenderlos, el municipio apuesta por la Guardia Cívica, que trabaja en barrios, colonias y comunidades para impedir que las faltas administrativas escalen, como cuando una persona alcoholizada empieza a agredir a otra en un parque.
El otro pendiente está en el reloj. Macías Olvera aseguró que algunas respuestas ya toman dos o tres minutos, o incluso menos, pero que a la promesa de campaña de reducir el tiempo de respuesta todavía le falta un minuto para cumplirse.