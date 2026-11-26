Querétaro, 26 de noviembre de 2026.- Familias de Santa Rosa Jáuregui y de comunidades de Felipe Carrillo Puerto podrán llegar sin pagar al desfile del Festival de la Alegría en la capital queretana: el municipio habilitará camiones para trasladarlas.

El director general del Sistema Estatal DIF, Óscar Gómez Niembro, consideró probable que este año se supere el récord de 2025, cuando asistieron cerca de 34 mil personas.

El presidente municipal, Felifer Macías Olvera, informó que instruyó al secretario de Movilidad, Pedro Ángeles, para que los camiones salgan de la cabecera de Santa Rosa Jáuregui, de Montenegro, de Buenavista y de un par de comunidades de Carrillo Puerto. Para que el traslado sea más ágil, los asistentes se concentrarán en puntos de reunión.

En la capital, el desfile siempre se ha realizado en domingo a las 7 de la noche, para afectar lo menos posible la circulación. La convocatoria es desde las 6 de la tarde, aunque Macías Olvera reconoció que mucha gente llega con varias horas de anticipación.

Frente a la Alameda estará la zona principal, con graderías, un templete, pantallas y música para el espectáculo de arranque. También habrá graderías en el punto de salida y a lo largo del recorrido.

Como no se ofrecerán alimentos y no siempre hay lugares cercanos para comprarlos, se recomienda a los asistentes llevar los suyos.

Este año, sin pista de hielo en la capital

La capital no tendrá pista de hielo. Los organizadores explicaron que el presupuesto del festival es el mismo que el del año pasado, pero los costos subieron.

Además, las pistas tienen mucho éxito la primera vez que llegan a un lugar, pero cuando se repiten en el mismo sitio es difícil controlar el número de asistentes.

En las cuatro ediciones anteriores, la capital casi siempre tuvo dos pistas; el año pasado, una. Esta vez el festival llegará a nueve municipios: la meta es estar en los más poblados, cubrir las tres regiones del estado —el semidesierto, la zona metropolitana y la Sierra— y que los municipios con poca población también tengan alguna actividad.

Tampoco habrá un segundo desfile en Santa Rosa Jáuregui. Los organizadores recordaron que solo en un año hubo dos desfiles en la capital, porque ese año el presupuesto aumentó un poco.

Rutas y cierres, la próxima semana

Elementos de Seguridad Pública, Protección Civil municipal y agentes de movilidad vigilarán la zona del desfile. «Lo importante es que la gente lo disfrute, que esté tranquila, que esté en paz», dijo Gómez Niembro.

Las rutas de los camiones, los cierres viales y los estacionamientos que se abrirán para el evento se darán a conocer la próxima semana en las redes sociales del municipio, junto con el operativo de movilidad completo.