Querétaro, 26 de noviembre de 2026.- Toy Story 5, Super Mario Galaxy, Avatar 3 y las Guerreras K-pop encabezarán las novedades del desfile del Festival Alegría. El desfile recorrerá avenida Constituyentes, en la capital queretana, el domingo 13 de diciembre a partir de las 19:00 horas.
El contingente saldrá de Ejército Republicano y avanzará hasta el cruce con avenida Ezequiel Montes, en el Centro Histórico. Óscar Gómez Niembro, director general del Sistema Estatal DIF, calculó que el recorrido durará unas dos horas. Explicó que el público suele llegar entre las 17:00 y las 18:00 horas para tomar lugar.
En esta quinta edición participarán unas 300 personas, con cerca de 70 botargas y 80 disfraces, en 18 plataformas. Trece de ellas tendrán temáticas nuevas. Las demás conservan personajes que ya son clásicos del recorrido, como la Fábrica de Santa, Paw Patrol y las princesas de Disney, además de un carro institucional.
A los cuatro estrenos principales se sumarán Los Pitufos, Bob Esponja, Avengers, Hoppers, La casa de muñecas de Gabby, Minions y monstruos, Looney Tunes y Plim Plim.
Según Gómez Niembro, en ediciones anteriores el festival ha reunido a más de 150 mil asistentes en distintos municipios, y Querétaro ha sido una de las sedes con más familias. Agregó que todas las presentaciones han terminado con saldo blanco. Lo atribuyó al trabajo preventivo de las corporaciones de seguridad, entre ellas la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, que encabeza Juan Luis Ferrusca.
El desfile del Festival Alegría 2026 contará con 18 plataformas, 13 temáticas nuevas y cerca de 300 participantes que recorrerán avenida Constituyentes.
El funcionario explicó que el carro institucional representa valores como la familia, la paz y el respeto. Dijo que el festival busca que Querétaro siga siendo un lugar de encuentro y de convivencia dentro de las familias y entre ellas.
Adriana Olvera, presidenta del Sistema Municipal DIF, agradeció el festival al gobernador Mauricio Kuri y a la presidenta del DIF estatal, Car Herrera de Kuri. Invitó a asistir a familias de la capital y de todos los municipios. Dijo que el objetivo es que las familias salgan a las calles y que niñas y niños se queden con recuerdos del desfile. «Lo más valioso es el tiempo que pasamos con nuestros seres queridos», recordó.
El presidente municipal, Felifer Macías Olvera, adelantó que en pocos días habrá otras sorpresas navideñas en distintos puntos de la ciudad. Algunas se preparan en coordinación con el Gobierno del Estado.