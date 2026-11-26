Corregidora, 26 de noviembre de 2026.— Juan Armando “N”, alias “El Gordo de Barlovento”, tenía pendiente en Guanajuato una orden de aprehensión por homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa. Lo detuvieron en Corregidora durante un cateo en un inmueble de la colonia Valle de los Olivos.
En total hubo tres personas detenidas.
La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que lo detuvo por delitos contra la salud. También dijo que en Guanajuato está identificado como generador de violencia.
Por la orden que sigue vigente en su contra, lo entregaron a agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Ellos lo trasladarán a esa entidad, donde seguirá su proceso penal.
El cateo forma parte de Sinergia por Querétaro y de Sinergia Regional. Se hizo para dar seguimiento a actos de investigación, en colaboración con autoridades de Guanajuato. Lo encabezaron personal ministerial y elementos de la Policía de Investigación del Delito (PID).
Participaron también:
- la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC);
- la Policía Estatal de Querétaro;
- el Gabinete de Seguridad, con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional;
- agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato;
- la Secretaría de Seguridad y Paz;
- la Policía Municipal de Corregidora.
Ropa, etiquetas de marcas y una prensa térmica
El inmueble quedó asegurado. Dentro, los agentes encontraron más de 150 prendas de vestir, entre playeras y chamarras. También hallaron cientos de etiquetas y estampas con distintivos de diversas marcas comerciales.
Además aseguraron una prensa térmica para estampado y vegetal verde y seco con características de narcótico.
En la misma diligencia detuvieron a Victoria Jocabed “N” y a María Susana “N”. Se les señala por delitos previstos en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.
Ambas, al igual que Juan Armando “N”, se presumen inocentes mientras una autoridad judicial no determine su responsabilidad. Las pusieron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que seguirá su procedimiento penal.