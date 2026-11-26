Querétaro, 26 de noviembre de 2026.- Cuando abra el centro de salud que se construye en Santa Rosa de Lima, en Colón, los habitantes de la comunidad tendrán a la mano consulta externa, farmacia y atención dental.

La obra registra 80 por ciento de avance, y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas estatal se propone terminarla antes de que acabe 2026.

La obra representa una inversión aproximada de 19 millones de pesos, informó el titular de la dependencia, José Pío X Salgado Tovar.

Explicó que el propósito es acercar a la población los servicios médicos de primera instancia: "Básicamente trabajan todo lo que es la atención de primera instancia, las atenciones inmediatas, consulta externa, farmacia, algo de odontología".

Según el funcionario, el edificio se diseñó a partir de las necesidades de salud de los habitantes de esta comunidad de Colón, por lo que contará con espacios para distintos servicios médicos básicos.

Salgado Tovar aseguró que los trabajos avanzan conforme a lo previsto. Cuando termine la construcción, la dependencia entregará el inmueble para que comience a atender a las familias de Santa Rosa de Lima.