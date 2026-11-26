Querétaro, 26 de noviembre de 2026.- Unos cinco mil jóvenes dejan la preparatoria cada año en Querétaro. Reprobar física, química y matemáticas está entre los motivos, informó la secretaria de Educación del estado, Martha Elena Soto Obregón.

La funcionaria situó la tasa de deserción del nivel medio superior un poco por encima del 5.8 por ciento. «Estamos un poquito arriba del 5.8, me parece, en deserción», dijo.

Para dimensionar la cifra, hizo la cuenta sobre una matrícula de más o menos 100 mil estudiantes de preparatoria en la entidad: unos cinco mil dejan las aulas en un año.

Ciencias básicas, el tropiezo académico

Según las evaluaciones que citó la secretaria, las dificultades académicas figuran entre los factores del abandono escolar, sobre todo en las asignaturas de ciencias básicas.

Reprobar física, química o matemáticas, explicó Soto Obregón, puede dejar a los estudiantes con rezagos que complican su paso por la escuela y les ponen cuesta arriba seguir estudiando.

Cuando creen que la escuela no es para ellos

Las mismas evaluaciones identificaron un segundo factor, que no tiene que ver con las calificaciones: estudiantes convencidos de que no tienen las capacidades necesarias para continuar.

«Que los estudiantes consideren que la escuela no es para ellos, que consideren que ellos no están hechos para la escuela, cuando a lo mejor más bien lo que necesitamos cambiar es el enfoque», expresó.

Con esa frase, la titular de Educación puso el foco en la manera de enseñar más que en los alumnos. Planteó que el problema quizá no esté en la capacidad de los jóvenes, sino en la forma de abordar su aprendizaje.

Para atender el problema, la secretaria destacó las rutas de aprendizaje, una herramienta con la que los docentes pueden identificar lo que necesita cada estudiante y diseñar estrategias para mejorar sus resultados.