Querétaro, 26 de noviembre de 2026.- Para el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, la fortaleza de las familias y la paz con la que crece el estado se construyen en el salón de clases. Con ese mensaje inauguró el congreso «El Carácter se Forja en Movimiento».

El encuentro, dirigido a docentes de educación básica, une la educación física con la formación del carácter, la convivencia y los buenos hábitos.

Macías puso a las maestras y los maestros en la base de esa construcción:

«No hay manera que tengamos una sociedad fuerte, familias fuertes, si no tenemos maestras y maestros que forman a las niñas, a los niños y a los jóvenes en los valores, en los principios, en el respeto a la autoridad, en el respeto al compañero, en el respeto a los padres de familia.

Hoy Querétaro es así gracias a su educación, gracias a las maestras y los maestros», remarcó.

El alcalde sostuvo que el trabajo en las aulas contribuye a que Querétaro sea hoy un estado con crecimiento y paz. Afirmó que la administración municipal apoyará a las y los docentes para mantener condiciones favorables de convivencia, porque su labor es un respaldo fundamental para las niñas y los niños.

El presídium sigue una de las intervenciones del acto inaugural. rotativo.com.mx

Reconoció, además, que con convicción y cariño el magisterio cumple un papel esencial en la formación de buenos ciudadanos.

Activar y formar, los ejes del congreso

El programa se organiza en dos dimensiones complementarias. Activar apuesta por una educación física contemporánea e inclusiva, vinculada con la vida saludable. Formar propone experiencias concretas para desarrollar el carácter, la convivencia y los buenos hábitos.

El congreso se planteó como un espacio para escuchar a expertos en educación y conocer sus experiencias de vida. Su propósito es fortalecer la formación docente y mejorar las técnicas de aprendizaje de las y los estudiantes de educación básica.

La meta del encuentro va más allá del aula. Busca impulsar la capacitación del magisterio, enriquecer las experiencias de aprendizaje y fortalecer los valores cívicos, para que cada niña, niño y adolescente tenga herramientas para alcanzar sus sueños y construir su proyecto de vida.

Mensaje a docentes en el congreso «El Carácter se Forja en Movimiento». rotativo.com.mx

En el acto inaugural estuvieron Irene Quintanar Mejía, coordinadora general de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ); Iridia Salazar Blanco, directora general del Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro (INDEREQ); Josefina Vázquez Mota, y el diputado local Mauricio Cárdenas Palacios.

Durante la ceremonia se insistió en que educar es fortalecer a Querétaro y en que la docencia es más que una profesión: es una vocación de vida.

El reconocimiento alcanzó a quienes, todos los días, guían a sus estudiantes en escuelas de todo el estado.