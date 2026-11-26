Querétaro, 26 de noviembre de 2026.- La Fiscalía General del Estado ya investiga el supuesto hackeo a los sistemas de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Querétaro.
Según su titular, Juan Luis Ferrusca Ortiz, es el primero que enfrenta la corporación. El secretario aseguró que la operación policial no se interrumpió en ningún momento.
La dependencia presentó el miércoles la denuncia ante la Fiscalía por instrucción del presidente municipal, Felifer Macías Olvera. Ferrusca afirmó que ni la población ni el personal de la Secretaría estuvieron en riesgo.
El caso salió a la luz cuando se difundió en redes sociales información sobre supuestos ataques contra la Secretaría y otras dependencias. Según Ferrusca, el alcalde ordenó de inmediato revisar toda la infraestructura informática de la corporación y reforzar su protección.
Al preguntarle si se habían acercado a los proveedores, respondió que se reforzaron todas las capas informáticas de la dependencia.
El secretario dijo que, aunque es el primer incidente de este tipo en la corporación, los intentos de intrusión son constantes y estos ataques ocurren en todo el mundo.
Puso como ejemplo casos en organismos de seguridad del gobierno de Estados Unidos y de la Comunidad Europea. También habló de más de 170 empresas afectadas y de cerca de 20 ataques contra dependencias federales, estatales y municipales a principios de año. Atribuyó parte del problema a lo rápido que avanza la inteligencia artificial.
Macías Olvera sostuvo que blindarse contra estas intrusiones es hoy una obligación de todos los gobiernos. Aseguró que el municipio tiene los protocolos de protección más altos.
Ferrusca subrayó que esa labor exige atención permanente: «La seguridad cibernética no es algo así como comprar un software o un antivirus y me dura un año. Es de todos los días», puntualizó.