San Juan del Río, 26 de noviembre de 2026.- En Querétaro ya no hay que esperar meses para conseguir una cita de pasaporte, pero quienes las revenden siguen haciendo negocio.
Las ocho oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en la región dan citas de un día para otro, y agendarlas no cuesta nada.
«Ya no estamos tan saturados», afirmó Ericka Patricia Pérez Zepeda, titular de la Oficina de Pasaportes de la SRE en Querétaro. En 2021 y 2022, con la saturación que dejó la pandemia, la demanda rebasó a las oficinas. Hoy llega menos gente, hay más espacios y se espera menos.
Sin embargo, el coyotaje de aquellos años no ha desaparecido. Todavía hay quienes acaparan citas y luego las revenden, a veces muy caro, a quienes necesitan el documento. La diferencia es que ahora sí hay espacios disponibles.
La oficina principal, que antes funcionaba como delegación, atiende 500 citas al día. De ella dependen siete oficinas de enlace, y cada una realiza hasta 100 trámites diarios.
Cinco están en Querétaro: Ezequiel Montes, San Juan del Río, Jalpan, Corregidora y el Centro Cívico de la capital. Las otras dos están en Guanajuato, en San José Iturbide y San Miguel de Allende.
Entre todas emiten alrededor de 800 pasaportes al día. Por ahora, indicó Pérez Zepeda, no hay planes de abrir otra oficina en la región.
Tampoco habrá pausa larga en diciembre. Las oficinas solo cerrarán el 25 de diciembre y el 1 de enero de 2027, y el resto de los días hábiles habrá atención.
La cita se agenda únicamente por tres canales oficiales. El primero es el teléfono 55 8932 4827, que atiende de lunes a domingo de 8:00 a 20:00 horas. El segundo es WhatsApp, en ese mismo número. El tercero es la plataforma citas.sre.gob.mx. «Es importante que sepan que la cita es gratis», insistió la funcionaria.