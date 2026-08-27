San Juan del Río y SRE abren módulo de citas gratuitas para pasaporte

El módulo atiende en Avenida México, de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas, con descuento del 50% para adultos mayores INAPAM.

Pasaporte mexicano color verde oscuro con escudo nacional dorado, sobre fondo blanco

San Juan del Río ofrece citas gratuitas para tramitar el pasaporte, de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 27 de agosto de 2026.- El Ayuntamiento de San Juan del Río, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), abrió un módulo de atención para agendar citas de trámite de pasaporte de manera gratuita.

El módulo opera en Avenida México #5-1, locales 3 y 4, Nuevo Parque Industrial, de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas. La cita se agenda sin costo a través de los medios oficiales, al teléfono y WhatsApp 55 89 32 4827.

Para el trámite de primera vez, el solicitante debe presentar comprobante de pago realizado en ventanilla bancaria por concepto de derechos de pasaporte, además de identificación oficial vigente, en original y copia.

Pasaporte mexicano color verde oscuro con escudo nacional dorado, sobre fondo blanco San Juan del Río ofrece citas gratuitas para tramitar el pasaporte, de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas.

En menores de 0 a 7 años se requiere constancia pediátrica; en menores de 8 a 17 años, constancia escolar. En ambos casos deben presentarse los dos padres con identificación oficial vigente.

Los adultos mayores acceden a un descuento del 50 por ciento en el pago federal del trámite al presentar su credencial del INAPAM.

El Ayuntamiento y la SRE pidieron a la ciudadanía tener cuidado y no caer en fraudes al agendar su cita. El programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político, y su uso está prohibido para fines distintos a los establecidos.

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