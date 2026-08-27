San Juan del Río, 27 de agosto de 2026.- El Ayuntamiento de San Juan del Río, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), abrió un módulo de atención para agendar citas de trámite de pasaporte de manera gratuita.
El módulo opera en Avenida México #5-1, locales 3 y 4, Nuevo Parque Industrial, de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas. La cita se agenda sin costo a través de los medios oficiales, al teléfono y WhatsApp 55 89 32 4827.
Para el trámite de primera vez, el solicitante debe presentar comprobante de pago realizado en ventanilla bancaria por concepto de derechos de pasaporte, además de identificación oficial vigente, en original y copia.
San Juan del Río ofrece citas gratuitas para tramitar el pasaporte, de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas.En menores de 0 a 7 años se requiere constancia pediátrica; en menores de 8 a 17 años, constancia escolar. En ambos casos deben presentarse los dos padres con identificación oficial vigente.
Los adultos mayores acceden a un descuento del 50 por ciento en el pago federal del trámite al presentar su credencial del INAPAM.
El Ayuntamiento y la SRE pidieron a la ciudadanía tener cuidado y no caer en fraudes al agendar su cita. El programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político, y su uso está prohibido para fines distintos a los establecidos.