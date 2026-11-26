San Juan del Río, 25 de noviembre de 2026.- Hay familias que llegan a la oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en Querétaro sin saber dónde está el pariente que emigró sin documentos a Estados Unidos. En algunos casos, lo último que supieron de él es que iba por el desierto.
Los migrantes que cruzan de forma irregular son los que más preocupan a la dependencia, explicó Ericka Patricia Pérez Zepeda, titular de la Oficina de Pasaportes de la SRE en Querétaro.
La búsqueda pasa por la red consular. Según la funcionaria, cuando autoridades de Estados Unidos encuentran a una persona que podría ser originaria de Querétaro, ya sea por un documento de identificación o por sus rasgos, avisan al consulado de México.
De ahí, la información llega a la oficina en el estado, que funciona como enlace local de los consulados y se comunica con la familia.
Las noticias no siempre son las mismas. Algunos migrantes son localizados sin vida. Otros fueron detenidos, pasaron un tiempo en la cárcel en Estados Unidos y después fueron deportados.
En lo que va del año, la oficina calcula que ha atendido alrededor de tres traslados de restos de queretanos que murieron en ese país.
La dependencia no tiene cifras de cuántos queretanos viven en Estados Unidos ni de cuántos están detenidos allá. Esa información, se dijo, corresponde a los consulados, que en ocasiones contactan directamente a las familias sin pasar por la oficina local. En Querétaro, el apoyo se da a quienes acuden a pedirlo.
Además de localizar personas y gestionar el traslado de restos, la oficina atiende la protección de mexicanos en el exterior, la legalización de documentos y las cartas rogatorias. En algunos casos también apoya con el envío de remesas.
En diciembre llegan los queretanos que viven legalmente en Estados Unidos, con camionetas cargadas de víveres para visitar a sus familias. A la oficina de la SRE, en cambio, siguen llegando familias que preguntan por quienes cruzaron sin documentos y de quienes no saben nada.