Corregidora entrega tarjeta de descuentos médicos a trabajadoras

Las trabajadoras también cuentan con citas para mastografías y un día para estudios médicos sin afectar su salario ni su periodo vacacional.

Mujer con micrófono se dirige a trabajadoras sentadas en la jornada A Paso Firme sobre cáncer de mama en Corregidora.

La Tarjeta de Beneficios “A Paso Firme: Si Me Cuido, Nos Cuidamos” da acceso a descuentos en servicios médicos de instituciones de salud privadas.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Corregidora, 8 de octubre de 2026.- Las trabajadoras del Gobierno Municipal de Corregidora recibieron la Tarjeta de Beneficios “A Paso Firme: Si Me Cuido, Nos Cuidamos”, con la que podrán acceder a descuentos en servicios médicos en diferentes instituciones de salud privadas, además de contar con citas para mastografías.

La entrega se realizó durante la jornada “A Paso Firme por Nuestra Salud”, que llevaron a cabo la presidenta del Sistema Municipal DIF, Gaby Trápala, y la secretaria de la Mujer, Andrea Perea, para brindar información sobre prevención y autocuidado a las mujeres trabajadoras del Gobierno Municipal.

A los descuentos y las citas se suma un día destinado a la realización de estudios médicos, que no afecta el salario de las trabajadoras ni su periodo vacacional.

Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se conmemora cada 19 de octubre, la jornada incluyó pláticas de prevención y autocuidado sobre esta enfermedad para las trabajadoras.

La secretaria de la Mujer recordó que, en México, el cáncer de mama es la primera causa de muerte por tumores malignos en mujeres adultas, por lo que invitó a las participantes a no tener miedo de acudir al médico, preguntar, checarse y poner su salud como prioridad.

“Que este mes no se quede solamente en un moño rosa, que se convierta en una decisión personal para conocer, prevenir, detectar y cuidar”, dijo Perea.

Perea concluyó su mensaje con estas palabras: “Hoy quiero invitarlas a que cada una salga de aquí pensando que su salud también importa. Con el apoyo de nuestro alcalde Chepe Guerrero, desde la Secretaría de la Mujer seguiremos trabajando para acercar información, servicios y oportunidades que nos permitan avanzar A Paso Firme juntas y acompañadas”.

salud gobierno corregidora

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