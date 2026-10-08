Corregidora, 8 de octubre de 2026.- Las trabajadoras del Gobierno Municipal de Corregidora recibieron la Tarjeta de Beneficios “A Paso Firme: Si Me Cuido, Nos Cuidamos”, con la que podrán acceder a descuentos en servicios médicos en diferentes instituciones de salud privadas, además de contar con citas para mastografías.
La entrega se realizó durante la jornada “A Paso Firme por Nuestra Salud”, que llevaron a cabo la presidenta del Sistema Municipal DIF, Gaby Trápala, y la secretaria de la Mujer, Andrea Perea, para brindar información sobre prevención y autocuidado a las mujeres trabajadoras del Gobierno Municipal.
A los descuentos y las citas se suma un día destinado a la realización de estudios médicos, que no afecta el salario de las trabajadoras ni su periodo vacacional.
Con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se conmemora cada 19 de octubre, la jornada incluyó pláticas de prevención y autocuidado sobre esta enfermedad para las trabajadoras.
La secretaria de la Mujer recordó que, en México, el cáncer de mama es la primera causa de muerte por tumores malignos en mujeres adultas, por lo que invitó a las participantes a no tener miedo de acudir al médico, preguntar, checarse y poner su salud como prioridad.
“Que este mes no se quede solamente en un moño rosa, que se convierta en una decisión personal para conocer, prevenir, detectar y cuidar”, dijo Perea.
Perea concluyó su mensaje con estas palabras: “Hoy quiero invitarlas a que cada una salga de aquí pensando que su salud también importa. Con el apoyo de nuestro alcalde Chepe Guerrero, desde la Secretaría de la Mujer seguiremos trabajando para acercar información, servicios y oportunidades que nos permitan avanzar A Paso Firme juntas y acompañadas”.