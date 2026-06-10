SSPMQ capacita a 291 servidores en justicia alternativa en Querétaro

Las jornadas con el Poder Judicial fortalecieron la actuación policial en conflictos vecinales, comunitarios y casos que requieren canalización jurídica.

Personal de la SSPMQ recibe constancias en Querétaro tras capacitación sobre MASC y atribuciones del Poder Judicial.

La SSPMQ capacitó a 291 servidores públicos en atribuciones del Poder Judicial y MASC.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 10, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 10 de junio de 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro concluyó la capacitación de 291 servidores públicos en atribuciones del Poder Judicial del Estado y aplicación de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, como parte de una alianza institucional orientada a profesionalizar la atención policial.

Las jornadas, denominadas “Atribuciones del Poder Judicial del Estado para personal de Seguridad Pública Municipal”, se realizaron de marzo a junio de 2026 con docentes del Instituto de Especialización Judicial.

¿Qué capacitación recibió la SSPMQ en Querétaro?

El programa incluyó cuatro jornadas dirigidas a personal de al menos 11 áreas y direcciones de la SSPMQ, con enfoque en competencias del Poder Judicial, límites de actuación policial y canalización adecuada de casos que requieren intervención jurisdiccional o asistencia jurídica especializada.

Personal de la SSPMQ recibe constancias en Quer\u00e9taro tras capacitaci\u00f3n sobre MASC y atribuciones del Poder Judicial. La SSPMQ capacitó a 291 servidores públicos en atribuciones del Poder Judicial y MASC. rotativo.com.mx

Entre las áreas participantes estuvieron Guardia Cívica, Guardia Vial, Guardia Auxiliar, Prevención Social, Atención a Víctimas de Violencia Familiar y de Género, Dirección Jurídica y otras áreas operativas de la corporación municipal.

La capacitación busca que el personal identifique con mayor precisión qué conflictos pueden atenderse mediante orientación ciudadana, cuáles pueden canalizarse por vías de justicia alternativa y cuáles requieren atención de instancias judiciales.

El enfoque se suma a la profesionalización de la corporación en áreas sensibles, como la atención a víctimas, donde personal especializado de la SSPMQ ha recibido certificaciones para mejorar el acompañamiento inicial.


Personal de la SSPMQ recibe constancias en Quer\u00e9taro tras capacitaci\u00f3n sobre MASC y atribuciones del Poder Judicial. La SSPMQ capacitó a 291 servidores públicos en atribuciones del Poder Judicial y MASC. rotativo.com.mx

¿Por qué son importantes los MASC para policías municipales?

Los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias permiten atender desacuerdos mediante diálogo, acuerdos y orientación institucional, sin que todos los conflictos escalen necesariamente a procesos judiciales.

Para la SSPMQ, estos conocimientos fortalecen la atención de conflictos vecinales y comunitarios, además de mejorar la construcción de acuerdos que favorezcan la convivencia pacífica.

Durante la ceremonia realizada en Ciudad Judicial, el titular de la SSPMQ, Juan Luis Ferrusca Ortiz, señaló que este tipo de ejercicios refuerzan la actuación legal de los elementos y fortalecen la confianza ciudadana en las instituciones.

Personal de la SSPMQ recibe constancias en Quer\u00e9taro tras capacitaci\u00f3n sobre MASC y atribuciones del Poder Judicial. La SSPMQ capacitó a 291 servidores públicos en atribuciones del Poder Judicial y MASC. rotativo.com.mx

La formación también tiene relación con el modelo municipal de seguridad que integra a la Guardia Cívica, Guardia Vial y Guardia Auxiliar, áreas que atienden situaciones administrativas, viales y comunitarias en la capital.

¿Qué áreas de la SSPMQ participaron?

En las jornadas participaron servidores públicos de Guardia Cívica, Guardia Vial, Guardia Auxiliar, Prevención Social, Atención a Víctimas de Violencia Familiar y de Género, Dirección Jurídica y otras áreas vinculadas con atención ciudadana.

Durante el cierre se entregaron constancias a las y los participantes, así como a docentes del Poder Judicial, quienes compartieron experiencias y conocimientos con el personal municipal.

La capacitación fortalece la coordinación institucional entre la SSPMQ y el Poder Judicial de Querétaro, especialmente en casos donde la primera respuesta policial debe orientarse con criterios legales, prevención de conflictos y respeto a derechos.

Personal de la SSPMQ recibe constancias en Quer\u00e9taro tras capacitaci\u00f3n sobre MASC y atribuciones del Poder Judicial. La SSPMQ capacitó a 291 servidores públicos en atribuciones del Poder Judicial y MASC. rotativo.com.mx

El trabajo de la Secretaría también se vincula con labores de atención ciudadana, prevención social y acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad, por lo que la capacitación en MASC amplía las herramientas del personal para intervenir con mayor precisión.

En la ceremonia estuvieron presentes la titular del Instituto de Especialización Judicial, Michel Vargas Piceno, y la subsecretaria de la Dirección de Prevención Social y Atención a Víctimas, Angélica Pérez Ávila.

La alianza entre SSPMQ y Poder Judicial busca mantener acciones de profesionalización para que las intervenciones policiales se desarrollen dentro del marco legal y contribuyan a procesos de atención más eficientes para la ciudadanía de Querétaro.

Personal de la SSPMQ recibe constancias en Quer\u00e9taro tras capacitaci\u00f3n sobre MASC y atribuciones del Poder Judicial. La SSPMQ capacitó a 291 servidores públicos en atribuciones del Poder Judicial y MASC. rotativo.com.mx

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