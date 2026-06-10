SSPMQ capacita a 291 servidores en justicia alternativa en Querétaro

Querétaro, 10 de junio de 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro concluyó la capacitación de 291 servidores públicos en atribuciones del Poder Judicial del Estado y aplicación de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, como parte de una alianza institucional orientada a profesionalizar la atención policial.

Las jornadas, denominadas “Atribuciones del Poder Judicial del Estado para personal de Seguridad Pública Municipal”, se realizaron de marzo a junio de 2026 con docentes del Instituto de Especialización Judicial.

¿Qué capacitación recibió la SSPMQ en Querétaro?

El programa incluyó cuatro jornadas dirigidas a personal de al menos 11 áreas y direcciones de la SSPMQ, con enfoque en competencias del Poder Judicial, límites de actuación policial y canalización adecuada de casos que requieren intervención jurisdiccional o asistencia jurídica especializada.

La SSPMQ capacitó a 291 servidores públicos en atribuciones del Poder Judicial y MASC. rotativo.com.mx

Entre las áreas participantes estuvieron Guardia Cívica, Guardia Vial, Guardia Auxiliar, Prevención Social, Atención a Víctimas de Violencia Familiar y de Género, Dirección Jurídica y otras áreas operativas de la corporación municipal.

La capacitación busca que el personal identifique con mayor precisión qué conflictos pueden atenderse mediante orientación ciudadana, cuáles pueden canalizarse por vías de justicia alternativa y cuáles requieren atención de instancias judiciales.

El enfoque se suma a la profesionalización de la corporación en áreas sensibles, como la atención a víctimas, donde personal especializado de la SSPMQ ha recibido certificaciones para mejorar el acompañamiento inicial.





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¿Por qué son importantes los MASC para policías municipales?

Los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias permiten atender desacuerdos mediante diálogo, acuerdos y orientación institucional, sin que todos los conflictos escalen necesariamente a procesos judiciales.

Para la SSPMQ, estos conocimientos fortalecen la atención de conflictos vecinales y comunitarios, además de mejorar la construcción de acuerdos que favorezcan la convivencia pacífica.

Durante la ceremonia realizada en Ciudad Judicial, el titular de la SSPMQ, Juan Luis Ferrusca Ortiz, señaló que este tipo de ejercicios refuerzan la actuación legal de los elementos y fortalecen la confianza ciudadana en las instituciones.

La SSPMQ capacitó a 291 servidores públicos en atribuciones del Poder Judicial y MASC. rotativo.com.mx

La formación también tiene relación con el modelo municipal de seguridad que integra a la Guardia Cívica, Guardia Vial y Guardia Auxiliar, áreas que atienden situaciones administrativas, viales y comunitarias en la capital.

¿Qué áreas de la SSPMQ participaron?

En las jornadas participaron servidores públicos de Guardia Cívica, Guardia Vial, Guardia Auxiliar, Prevención Social, Atención a Víctimas de Violencia Familiar y de Género, Dirección Jurídica y otras áreas vinculadas con atención ciudadana.

Durante el cierre se entregaron constancias a las y los participantes, así como a docentes del Poder Judicial, quienes compartieron experiencias y conocimientos con el personal municipal.

La capacitación fortalece la coordinación institucional entre la SSPMQ y el Poder Judicial de Querétaro, especialmente en casos donde la primera respuesta policial debe orientarse con criterios legales, prevención de conflictos y respeto a derechos.

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El trabajo de la Secretaría también se vincula con labores de atención ciudadana, prevención social y acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad, por lo que la capacitación en MASC amplía las herramientas del personal para intervenir con mayor precisión.

En la ceremonia estuvieron presentes la titular del Instituto de Especialización Judicial, Michel Vargas Piceno, y la subsecretaria de la Dirección de Prevención Social y Atención a Víctimas, Angélica Pérez Ávila.

La alianza entre SSPMQ y Poder Judicial busca mantener acciones de profesionalización para que las intervenciones policiales se desarrollen dentro del marco legal y contribuyan a procesos de atención más eficientes para la ciudadanía de Querétaro.