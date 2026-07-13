San Juan del Río, Querétaro, 13 de julio de 2026.- Medelyn "N" y Juan Edgar "N" recibieron una sentencia condenatoria por el delito de extorsión calificada en grado de tentativa, luego de exigir hasta 4 millones de pesos bajo amenazas a una víctima y su familia en San Juan del Río, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro.
Un juez impuso a cada uno de los sentenciados una pena de tres años y cuatro meses de prisión, además de una multa, seis meses de trabajo en favor de la comunidad, la suspensión de sus derechos civiles y políticos, y la reparación del daño a favor de la víctima. La sentencia se dictó mediante procedimiento abreviado, después de que ambos aceptaran su responsabilidad penal.
De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 16 de septiembre de 2025 al exterior de un establecimiento ubicado en la colonia Loma Linda. Los ahora sentenciados exigieron inicialmente 150 mil pesos a la víctima y, posteriormente, elevaron la demanda a 4 millones de pesos, bajo amenazas de causarle daño a él y a su familia.
Tras la denuncia, personal de la Policía de Investigación del Delito implementó acciones de asesoría y negociación con la víctima que permitieron evitar la entrega del dinero exigido. De forma paralela, la investigación permitió identificar a los responsables y obtener las órdenes de aprehensión que derivaron en su detención.
Uno de los ahora sentenciados ya había sido vinculado a proceso por estos mismos hechos en febrero de 2026, cuando la autoridad judicial le impuso prisión preventiva justificada mientras avanzaba la investigación complementaria. El caso forma parte de un patrón de extorsión y otros delitos documentado en San Juan del Río en los meses recientes, que ha llevado a la Fiscalía a priorizar la persecución de este delito en el municipio.