Sentencian a dos personas por extorsión calificada en San Juan del Río

Los responsables exigieron primero 150 mil pesos y luego 4 millones bajo amenazas, según la Fiscalía de Querétaro.

Fotografías con los ojos cubiertos de un hombre y una mujer sentenciados por extorsión, en gráfico oficial de la Fiscalía de Querétaro

Medelyn "N" y Juan Edgar "N" fueron sentenciados por extorsión calificada en grado de tentativa en San Juan del Río, según gráfico difundido por la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, Querétaro, 13 de julio de 2026.- Medelyn "N" y Juan Edgar "N" recibieron una sentencia condenatoria por el delito de extorsión calificada en grado de tentativa, luego de exigir hasta 4 millones de pesos bajo amenazas a una víctima y su familia en San Juan del Río, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

Un juez impuso a cada uno de los sentenciados una pena de tres años y cuatro meses de prisión, además de una multa, seis meses de trabajo en favor de la comunidad, la suspensión de sus derechos civiles y políticos, y la reparación del daño a favor de la víctima. La sentencia se dictó mediante procedimiento abreviado, después de que ambos aceptaran su responsabilidad penal.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 16 de septiembre de 2025 al exterior de un establecimiento ubicado en la colonia Loma Linda. Los ahora sentenciados exigieron inicialmente 150 mil pesos a la víctima y, posteriormente, elevaron la demanda a 4 millones de pesos, bajo amenazas de causarle daño a él y a su familia.

Tras la denuncia, personal de la Policía de Investigación del Delito implementó acciones de asesoría y negociación con la víctima que permitieron evitar la entrega del dinero exigido. De forma paralela, la investigación permitió identificar a los responsables y obtener las órdenes de aprehensión que derivaron en su detención.

Uno de los ahora sentenciados ya había sido vinculado a proceso por estos mismos hechos en febrero de 2026, cuando la autoridad judicial le impuso prisión preventiva justificada mientras avanzaba la investigación complementaria. El caso forma parte de un patrón de extorsión y otros delitos documentado en San Juan del Río en los meses recientes, que ha llevado a la Fiscalía a priorizar la persecución de este delito en el municipio.

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