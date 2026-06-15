SECTUR Querétaro abre juegos mundialistas en Punto Q y Pueblos Mágicos

La dependencia estatal instaló juegos temáticos en el Centro Histórico y programó recorridos lúdicos en Cadereyta, Tequisquiapan y Bernal durante todo junio.

Niñas y niños participan en juegos temáticos de futbol en un espacio recreativo del Centro Histórico de Querétaro

SECTUR instaló juegos temáticos en “Punto Q”, en el Centro Histórico de Querétaro, abiertos al público de lunes a domingo durante junio.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 15, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 15 de junio de 2026.- La Secretaría de Turismo del estado de Querétaro (SECTUR) acercó el ambiente del Mundial a las familias con juegos temáticos en el espacio “Punto Q”, en el Centro Histórico, y una serie de Rallys recreativos que recorren tres Pueblos Mágicos de la entidad durante junio.

Las dinámicas buscan fortalecer la convivencia familiar y promover los atractivos turísticos del estado, al aprovechar el interés que genera la justa deportiva para ofrecer experiencias lúdicas a visitantes y residentes. La propuesta se suma al ambiente mundialista que dependencias estatales y municipales han impulsado en los últimos meses.

La oferta opera en dos frentes: un punto fijo en la capital, abierto todos los días, y recorridos itinerantes con fechas definidas en Cadereyta de Montes, Tequisquiapan y Bernal.

Ni\u00f1as y ni\u00f1os participan en juegos tem\u00e1ticos de futbol en un espacio recreativo del Centro Hist\u00f3rico de Quer\u00e9taro SECTUR instaló juegos temáticos en “Punto Q”, en el Centro Histórico de Querétaro, abiertos al público de lunes a domingo durante junio. rotativo.com.mx

“Punto Q”, ubicado en la esquina de las calles 5 de Mayo y Pasteur, abre de lunes a domingo en un horario de 9:00 a 19:00 horas. Ahí, el público participa en los tradicionales “futbolitos”, con la posibilidad de recibir un obsequio conmemorativo, y en el “avioncito futbolero”, que pone a prueba el conocimiento de los asistentes con preguntas sobre el deporte y los destinos turísticos del estado.

¿Qué Rallys habrá en los Pueblos Mágicos?

Los recorridos temáticos se realizan el 13 y 14 de junio en Cadereyta de Montes; el 20 y 21 de junio en Tequisquiapan; y el 27 y 28 de junio en Bernal, en un horario de 16:00 a 19:00 horas. Cada sede ofrece cuatro estaciones de juegos dirigidas principalmente a niñas, niños y familias.

En esas estaciones, los participantes conocen datos sobre los estadios mundialistas, resuelven memoramas temáticos, recorren circuitos de obstáculos con tiro a portería y responden preguntas para acumular puntos. Quienes completan las actividades obtienen premios conmemorativos alusivos a Querétaro y a la competencia de futbol.

Ni\u00f1as y ni\u00f1os participan en juegos tem\u00e1ticos de futbol en un espacio recreativo del Centro Hist\u00f3rico de Quer\u00e9taro SECTUR instaló juegos temáticos en “Punto Q”, en el Centro Histórico de Querétaro, abiertos al público de lunes a domingo durante junio. rotativo.com.mx

La agenda se inscribe en una temporada en la que el estado ha articulado eventos paralelos al torneo, como el Fan Fest mundialista en la capital y el festival pambolero de comunidades extranjeras en el Parque Bicentenario.

Con el cierre del programa el 28 de junio en Bernal, SECTUR concentra su oferta lúdica en los destinos de mayor afluencia turística del estado durante el periodo de mayor interés por el balompié.

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