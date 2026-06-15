SECTUR Querétaro abre juegos mundialistas en Punto Q y Pueblos Mágicos

Querétaro, 15 de junio de 2026.- La Secretaría de Turismo del estado de Querétaro (SECTUR) acercó el ambiente del Mundial a las familias con juegos temáticos en el espacio “Punto Q”, en el Centro Histórico, y una serie de Rallys recreativos que recorren tres Pueblos Mágicos de la entidad durante junio.
Las dinámicas buscan fortalecer la convivencia familiar y promover los atractivos turísticos del estado, al aprovechar el interés que genera la justa deportiva para ofrecer experiencias lúdicas a visitantes y residentes. La propuesta se suma al ambiente mundialista que dependencias estatales y municipales han impulsado en los últimos meses.
La oferta opera en dos frentes: un punto fijo en la capital, abierto todos los días, y recorridos itinerantes con fechas definidas en Cadereyta de Montes, Tequisquiapan y Bernal.
SECTUR instaló juegos temáticos en “Punto Q”, en el Centro Histórico de Querétaro, abiertos al público de lunes a domingo durante junio. rotativo.com.mx
“Punto Q”, ubicado en la esquina de las calles 5 de Mayo y Pasteur, abre de lunes a domingo en un horario de 9:00 a 19:00 horas. Ahí, el público participa en los tradicionales “futbolitos”, con la posibilidad de recibir un obsequio conmemorativo, y en el “avioncito futbolero”, que pone a prueba el conocimiento de los asistentes con preguntas sobre el deporte y los destinos turísticos del estado.
¿Qué Rallys habrá en los Pueblos Mágicos?
Los recorridos temáticos se realizan el 13 y 14 de junio en Cadereyta de Montes; el 20 y 21 de junio en Tequisquiapan; y el 27 y 28 de junio en Bernal, en un horario de 16:00 a 19:00 horas. Cada sede ofrece cuatro estaciones de juegos dirigidas principalmente a niñas, niños y familias.
En esas estaciones, los participantes conocen datos sobre los estadios mundialistas, resuelven memoramas temáticos, recorren circuitos de obstáculos con tiro a portería y responden preguntas para acumular puntos. Quienes completan las actividades obtienen premios conmemorativos alusivos a Querétaro y a la competencia de futbol.
SECTUR instaló juegos temáticos en “Punto Q”, en el Centro Histórico de Querétaro, abiertos al público de lunes a domingo durante junio. rotativo.com.mx
La agenda se inscribe en una temporada en la que el estado ha articulado eventos paralelos al torneo, como el Fan Fest mundialista en la capital y el festival pambolero de comunidades extranjeras en el Parque Bicentenario.
Con el cierre del programa el 28 de junio en Bernal, SECTUR concentra su oferta lúdica en los destinos de mayor afluencia turística del estado durante el periodo de mayor interés por el balompié.