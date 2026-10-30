Diputado de Morena respalda en Querétaro reforma de nacionalidad

El legislador de Morena precisó que la propuesta no cuestiona el patriotismo de quienes tienen doble nacionalidad ni los derechos de los migrantes.

Homero Barrera McDonald habla en tribuna de la Legislatura de Querétaro sobre la reforma de nacionalidad

El diputado local de Morena Homero Barrera McDonald explicó que la reforma contempla modificar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 30, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

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Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

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Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 30 de octubre de 2026.- La reforma constitucional en materia de nacionalidad y soberanía nacional que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo contó con el respaldo del diputado local de Morena Homero Barrera McDonald, quien fijó su postura durante la sesión de Pleno de la Legislatura de Querétaro.

Barrera McDonald explicó que la propuesta contempla modificaciones a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de establecer requisitos de nacionalidad para quienes aspiren a ocupar la Presidencia de la República, las gubernaturas de los estados y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Desde la máxima tribuna del estado, el legislador sostuvo que la reforma es un paso importante para fortalecer la independencia política del país y para garantizar que quienes ocupen los principales cargos de gobierno mantengan un compromiso jurídico y político exclusivo con México.

“Hoy no estamos discutiendo solamente una reforma a nuestra Constitución. Estamos hablando de la soberanía de México, de nuestra independencia y del derecho de nuestro pueblo a decidir libremente su destino”, expresó.

Sobre las personas con doble nacionalidad, el diputado delimitó el alcance de la propuesta, que según dijo busca establecer reglas claras para el ejercicio de las más altas responsabilidades de gobierno.

“No se trata de cuestionar el patriotismo de las mexicanas y los mexicanos que tienen doble nacionalidad, mucho menos de desconocer los derechos de nuestros hermanos migrantes”, puntualizó.

El legislador también destacó el significado histórico de abordar la reforma desde Querétaro, estado donde fue promulgada la Constitución de 1917, y recordó que la soberanía nacional es resultado de las luchas sociales del pueblo mexicano por su independencia y autodeterminación.

Sostuvo que México debe mantener relaciones de cooperación, comercio y amistad con otras naciones, sin que ello represente una subordinación de sus decisiones políticas o de sus intereses nacionales.

“México es una nación libre, no una nación subordinada. México coopera con el mundo, pero no entrega su independencia. México dialoga con todas las naciones, pero su soberanía no se negocia”, afirmó.

Barrera McDonald reiteró su respaldo a la reforma constitucional y señaló que desde el Congreso de Querétaro existe la responsabilidad de contribuir al fortalecimiento de las instituciones, la independencia nacional y la defensa de los intereses del pueblo mexicano.

“La soberanía no se vende, no se entrega y no se negocia. La soberanía se ejerce, se respeta y se defiende”, concluyó el legislador.

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