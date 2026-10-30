Querétaro, 30 de octubre de 2026.- La reforma constitucional en materia de nacionalidad y soberanía nacional que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo contó con el respaldo del diputado local de Morena Homero Barrera McDonald, quien fijó su postura durante la sesión de Pleno de la Legislatura de Querétaro.
Barrera McDonald explicó que la propuesta contempla modificaciones a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de establecer requisitos de nacionalidad para quienes aspiren a ocupar la Presidencia de la República, las gubernaturas de los estados y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Desde la máxima tribuna del estado, el legislador sostuvo que la reforma es un paso importante para fortalecer la independencia política del país y para garantizar que quienes ocupen los principales cargos de gobierno mantengan un compromiso jurídico y político exclusivo con México.
“Hoy no estamos discutiendo solamente una reforma a nuestra Constitución. Estamos hablando de la soberanía de México, de nuestra independencia y del derecho de nuestro pueblo a decidir libremente su destino”, expresó.
Sobre las personas con doble nacionalidad, el diputado delimitó el alcance de la propuesta, que según dijo busca establecer reglas claras para el ejercicio de las más altas responsabilidades de gobierno.
“No se trata de cuestionar el patriotismo de las mexicanas y los mexicanos que tienen doble nacionalidad, mucho menos de desconocer los derechos de nuestros hermanos migrantes”, puntualizó.
El legislador también destacó el significado histórico de abordar la reforma desde Querétaro, estado donde fue promulgada la Constitución de 1917, y recordó que la soberanía nacional es resultado de las luchas sociales del pueblo mexicano por su independencia y autodeterminación.
Sostuvo que México debe mantener relaciones de cooperación, comercio y amistad con otras naciones, sin que ello represente una subordinación de sus decisiones políticas o de sus intereses nacionales.
“México es una nación libre, no una nación subordinada. México coopera con el mundo, pero no entrega su independencia. México dialoga con todas las naciones, pero su soberanía no se negocia”, afirmó.
Barrera McDonald reiteró su respaldo a la reforma constitucional y señaló que desde el Congreso de Querétaro existe la responsabilidad de contribuir al fortalecimiento de las instituciones, la independencia nacional y la defensa de los intereses del pueblo mexicano.
“La soberanía no se vende, no se entrega y no se negocia. La soberanía se ejerce, se respeta y se defiende”, concluyó el legislador.