Homero Barrera rinde su Segundo Informe en Querétaro

El legislador del Distrito 2 reconoció pendientes en seguridad, alumbrado, movilidad y espacios públicos.

Diputado Homero Barrera durante su Segundo Informe en el Parque Puertas del Sol, Distrito 2 de Querétaro

Homero Barrera McDonald reportó 437 peticiones ciudadanas durante su segundo año de trabajo legislativo.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 13, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 13 de octubre de 2026.- El diputado local de Morena por el Distrito 2, Homero Barrera McDonald, presentó su Segundo Informe de Actividades Legislativas en el Parque Puertas del Sol. Reportó 437 peticiones ciudadanas recibidas durante el segundo año de trabajo, de las cuales 216 tienen una conclusión favorable.

De acuerdo con los registros de su equipo, las solicitudes restantes continúan en seguimiento o a la espera de una respuesta definitiva. El legislador dijo que detrás de cada gestión hay una necesidad concreta, desde alumbrado público y vialidades hasta orientación y apoyos para comunidades.

“No vengo a presumir; vengo a rendir cuentas”, expresó. Para Barrera McDonald, la representación popular implica escuchar a las familias, llevar sus preocupaciones al ámbito legislativo y dar seguimiento a sus solicitudes ante las autoridades competentes.

Agenda legislativa y reforma judicial

Entre las propuestas de su agenda, el diputado destacó Senderos Seguros para la seguridad de mujeres y niñas, la prevención de accidentes por conducir bajo los efectos del alcohol, la protección frente al abuso sexual y la detección oportuna del cáncer de próstata.

También resaltó su participación en los trabajos sobre la reforma judicial en Querétaro. Planteó la necesidad de avanzar hacia instituciones más accesibles, transparentes y capaces de garantizar una justicia pronta y expedita. Reconoció además la importancia del diálogo entre los Poderes para construir soluciones.

Segundo Informe del diputado Homero Barrera en Parque Puertas del Sol, Distrito 2 de Quer\u00e9taro El diputado local de Morena presentó su Segundo Informe de Actividades Legislativas. rotativo.com.mx

Salud y apoyo a las familias

En materia de salud, informó que las jornadas comunitarias de prevención reportan 850 mujeres atendidas con estudios y valoraciones gratuitas. Añadió la entrega de más de 100 glucómetros para el monitoreo de la diabetes.

Los Mercaditos del Bienestar registran más de 14 mil 100 personas beneficiadas. Según el legislador, acercan productos de primera necesidad a las familias y generan oportunidades para productores locales.

Trabajo en territorio

Barrera McDonald destacó además los talleres legislativos para estudiantes de preparatoria y universidad, y las jornadas ambientales de reforestación y limpieza. También mencionó gestiones para atender necesidades de personas y comunidades.

Sobre La Casa de Todos, en La Huerta, la presentó como un punto de atención ciudadana para estar más cerca de los habitantes. Indicó que su consolidación requiere continuidad, organización y seguimiento.

Agradeció la colaboración de instituciones de salud, organizaciones civiles, empresas, agrupaciones vecinales, productores locales y voluntarios.

Pendientes y compromisos

El legislador reconoció que persisten retos en seguridad, alumbrado, movilidad y recuperación de espacios públicos, además de gestiones que aún no tienen respuestas satisfactorias.

Precisó que su responsabilidad no es atribuirse obras que corresponden a otras autoridades, sino documentar necesidades, gestionar soluciones, promover acuerdos e informar a la ciudadanía sobre avances y pendientes.

“Más territorio y menos escritorio”, dijo al comprometerse a continuar los recorridos por las colonias y la atención directa. Agradeció a las vecinas y los vecinos del Distrito 2 su confianza, su participación y sus exigencias.

“Que viva el Distrito 2. Que viva Querétaro. Que viva México”, concluyó.

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