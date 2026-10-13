Homero Barrera rinde su Segundo Informe en Querétaro

Querétaro, 13 de octubre de 2026.- El diputado local de Morena por el Distrito 2, Homero Barrera McDonald, presentó su Segundo Informe de Actividades Legislativas en el Parque Puertas del Sol. Reportó 437 peticiones ciudadanas recibidas durante el segundo año de trabajo, de las cuales 216 tienen una conclusión favorable.

De acuerdo con los registros de su equipo, las solicitudes restantes continúan en seguimiento o a la espera de una respuesta definitiva. El legislador dijo que detrás de cada gestión hay una necesidad concreta, desde alumbrado público y vialidades hasta orientación y apoyos para comunidades.

“No vengo a presumir; vengo a rendir cuentas”, expresó. Para Barrera McDonald, la representación popular implica escuchar a las familias, llevar sus preocupaciones al ámbito legislativo y dar seguimiento a sus solicitudes ante las autoridades competentes.

Agenda legislativa y reforma judicial

Entre las propuestas de su agenda, el diputado destacó Senderos Seguros para la seguridad de mujeres y niñas, la prevención de accidentes por conducir bajo los efectos del alcohol, la protección frente al abuso sexual y la detección oportuna del cáncer de próstata.

También resaltó su participación en los trabajos sobre la reforma judicial en Querétaro. Planteó la necesidad de avanzar hacia instituciones más accesibles, transparentes y capaces de garantizar una justicia pronta y expedita. Reconoció además la importancia del diálogo entre los Poderes para construir soluciones.

El diputado local de Morena presentó su Segundo Informe de Actividades Legislativas. rotativo.com.mx

Salud y apoyo a las familias

En materia de salud, informó que las jornadas comunitarias de prevención reportan 850 mujeres atendidas con estudios y valoraciones gratuitas. Añadió la entrega de más de 100 glucómetros para el monitoreo de la diabetes.

Los Mercaditos del Bienestar registran más de 14 mil 100 personas beneficiadas. Según el legislador, acercan productos de primera necesidad a las familias y generan oportunidades para productores locales.

Trabajo en territorio

Barrera McDonald destacó además los talleres legislativos para estudiantes de preparatoria y universidad, y las jornadas ambientales de reforestación y limpieza. También mencionó gestiones para atender necesidades de personas y comunidades.

Sobre La Casa de Todos, en La Huerta, la presentó como un punto de atención ciudadana para estar más cerca de los habitantes. Indicó que su consolidación requiere continuidad, organización y seguimiento.

Agradeció la colaboración de instituciones de salud, organizaciones civiles, empresas, agrupaciones vecinales, productores locales y voluntarios.

Pendientes y compromisos

El legislador reconoció que persisten retos en seguridad, alumbrado, movilidad y recuperación de espacios públicos, además de gestiones que aún no tienen respuestas satisfactorias.

Precisó que su responsabilidad no es atribuirse obras que corresponden a otras autoridades, sino documentar necesidades, gestionar soluciones, promover acuerdos e informar a la ciudadanía sobre avances y pendientes.

“Más territorio y menos escritorio”, dijo al comprometerse a continuar los recorridos por las colonias y la atención directa. Agradeció a las vecinas y los vecinos del Distrito 2 su confianza, su participación y sus exigencias.

“Que viva el Distrito 2. Que viva Querétaro. Que viva México”, concluyó.