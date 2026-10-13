Detienen en Querétaro a “El Borrego”, buscado por robo de ganado

La Policía de Investigación del Delito lo localizó en la colonia Cerrito Colorado, confirmó su identidad y ejecutó la orden de aprehensión.

Placa Detenido de la Fiscalía de Querétaro con un hombre de rostro difuminado y agentes de la PID, por robo de ganado
  • La PID cumplimentó en Querétaro la orden de aprehensión contra Lizandro “N”, requerido en Guanajuato por robo de ganado. Se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad por una autoridad judicial.
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 13, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 13 de octubre de 2026.- La Policía de Investigación del Delito (PID) de la Fiscalía General del Estado de Querétaro cumplimentó una orden de aprehensión contra Lizandro “N”, alias “El Borrego”, requerido en Guanajuato por su probable intervención en un robo de ganado.

La detención se realizó en el municipio de Querétaro, a solicitud de las autoridades guanajuatenses.

Los hechos que se le atribuyen ocurrieron el 17 de mayo de 2026 en La Palmita, San Miguel de Allende, Guanajuato. De acuerdo con la investigación, el hombre ingresó a un predio y se llevó cabezas de ganado.

Las indagatorias realizadas en Guanajuato aportaron los datos que sustentaron la orden de aprehensión. Con ese mandamiento, la autoridad de aquel estado pidió a Querétaro apoyo para buscar, localizar y detener al requerido.

Con esa solicitud, elementos de la PID realizaron los trabajos para ubicarlo y lo encontraron en la colonia Cerrito Colorado, en el municipio de Querétaro. Ahí confirmaron su identidad y ejecutaron la orden de aprehensión.

Tras la detención, Lizandro “N” fue informado de sus derechos. Quedó a disposición de Agentes de Investigación Criminal de Guanajuato, quienes lo trasladarán ante la autoridad judicial que lo requiere.

La acción se enmarca en la coordinación permanente entre Querétaro y Guanajuato a través de Sinergia Regional, que en este caso permitió ubicar y detener en territorio queretano a una persona requerida por la autoridad guanajuatense.

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