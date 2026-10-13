Querétaro, 13 de octubre de 2026.- La Policía de Investigación del Delito (PID) de la Fiscalía General del Estado de Querétaro cumplimentó una orden de aprehensión contra Lizandro “N”, alias “El Borrego”, requerido en Guanajuato por su probable intervención en un robo de ganado.
La detención se realizó en el municipio de Querétaro, a solicitud de las autoridades guanajuatenses.
Los hechos que se le atribuyen ocurrieron el 17 de mayo de 2026 en La Palmita, San Miguel de Allende, Guanajuato. De acuerdo con la investigación, el hombre ingresó a un predio y se llevó cabezas de ganado.
Las indagatorias realizadas en Guanajuato aportaron los datos que sustentaron la orden de aprehensión. Con ese mandamiento, la autoridad de aquel estado pidió a Querétaro apoyo para buscar, localizar y detener al requerido.
Con esa solicitud, elementos de la PID realizaron los trabajos para ubicarlo y lo encontraron en la colonia Cerrito Colorado, en el municipio de Querétaro. Ahí confirmaron su identidad y ejecutaron la orden de aprehensión.
Tras la detención, Lizandro “N” fue informado de sus derechos. Quedó a disposición de Agentes de Investigación Criminal de Guanajuato, quienes lo trasladarán ante la autoridad judicial que lo requiere.
La acción se enmarca en la coordinación permanente entre Querétaro y Guanajuato a través de Sinergia Regional, que en este caso permitió ubicar y detener en territorio queretano a una persona requerida por la autoridad guanajuatense.