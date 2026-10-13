Six Flags cierra 10 montañas rusas tras muerte en Georgia, EU

La empresa no precisó fecha de reapertura; la Policía del Condado de Cobb investiga la muerte de un hombre de 42 años en Goliath.

Vista aérea de una montaña rusa de riel azul verdoso con un tren de pasajeros y dos personas con chalecos amarillos

Six Flags cerró de forma temporal 10 montañas rusas en Estados Unidos y Canadá tras la muerte de un hombre en Georgia.

BBC News
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Oct 13, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Miami, Estados Unidos, 13 de octubre de 2026.- Six Flags cerró de forma temporal 10 montañas rusas en Estados Unidos y Canadá después de que un hombre muriera el 12 de octubre en Goliath, una de las atracciones del parque Six Flags Over Georgia, en las afueras de Atlanta.

La medida alcanza a Goliath, de 61 metros de altura, y a otras nueve en seis parques más, precisó un representante de la empresa en un correo electrónico. “Por extremar la precaución, hemos cerrado temporalmente atracciones similares en nuestros parques. La seguridad de nuestros visitantes y empleados es nuestra máxima prioridad”, afirmó el vocero.

De las nueve restantes, siete están en Estados Unidos: Raging Bull, en Six Flags Great America (Illinois); Goliath, en Six Flags Magic Mountain (California); Nitro, en Six Flags Great Adventure (Nueva Jersey); Fury 325 y Thunder Striker, en Carowinds (Carolina del Norte), y Orion y Diamondback, en Kings Island (Ohio). Las otras dos, Leviathan y Behemoth, están en el parque Canada’s Wonderland, en la provincia canadiense de Ontario.

La Policía del Condado de Cobb, donde se ubica el parque de Georgia, identificó al fallecido como Hassan Jihad Ibn Kariem, residente de Atlanta, de 42 años. Según las primeras pesquisas, que informaron medios locales, el hombre salió despedido de la atracción, golpeó a otros visitantes y cayó debajo del juego.

Otras personas resultaron heridas, según un comunicado de las autoridades del condado. En ese texto precisaron que la unidad de delitos graves de la Policía investiga las circunstancias de lo ocurrido.

El vocero de Six Flags añadió que no hay un plazo para reabrir las atracciones. Expresó las condolencias de la compañía a la familia del fallecido y declinó dar más detalles por respeto a su privacidad. “También estamos dando apoyo a los huéspedes y a los miembros del equipo afectados. El equipo del parque y las autoridades locales respondieron de inmediato, y colaboramos plenamente con las autoridades locales”, sostuvo.

Goliath, inaugurada en 2006, es conocida por sus altas velocidades y curvas cerradas. Es la séptima muerte registrada en el parque de Georgia, según Doan Law Firm, organización que documenta decesos en parques de diversiones.

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